На Кубани в ДТП погибли два водителя столкнувшихся грузовиков

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Жуткое ДТП случилось утром 6 сентября в Староминском районе Кубани. Там на трассе Краснодар - Ейск столкнулись два грузовика. Оба водителя погибли.

- Авария случилась около 10:00 на 183-м километре трассы Краснодар - Ейск. По предварительным данным, водитель «Газели», который ехал со стороны Краснодара в сторону Ейска, вылетел на встречку и столкнулся с грузовиком Volvo. В Volvo также врезался автомобиль Hyundai, который ехал за ним. Водители грузовиков скончались до приезда скорой, водитель легковушки не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

Госавтоиспекция опубликовала кадры с места аварии. По снимкам видно, что грузовики перекрыли обе полосы движения. Кроме этого, по дороге разлетелись бутылки с молоком и йогурты, которые перевозились в одном из прицепов. Очевидцы сообщают о пробке рядом с местом ДТП. На месте работают полицейские и дорожники, ликвидируются последствия случившегося.

- Легковые автомобили объезжают участок по грунтовой дороге, водителям грузового транспорта предлагается выбрать альтернативное движение по другому маршруту или дождаться нормализации движения, - добавили в ГИБДД по региону.

Фото: ГИБДД по Краснодарскому краю

В настоящее время проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.

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