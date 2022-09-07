Денис Хмелевской выступил в поддержку СВО

Денис Хмелевской поблагодарил жителей Кубани за помощь беженцам Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Председатель реготделения СРЗП в Краснодарском крае, депутат ЗСК Денис Хмелевской выступил с приветственным словом к жителям Краснодара на концерте в поддержку Российской армии и президента РФ и выразил благодарность каждому жителю Кубани, кто оказал помощь беженцам и мирным жителям братской республики, а также военнослужащим через региональное отделение партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

- Наша партия взяла шефство над добровольческим отрядом «Барс-1». Будем помогать им. Я хочу сказать, что победа в том числе зависит и от нас самих. Битвы развиваются сегодня и на информационном поле. Идет война за умы, за сознание. Поэтому только объединившись с нашей армией, с президентом РФ, мы победим. Уверен, так и будет. За Россию, за президента, за нашу победу - трёхкратное ура! - сказал Денис Хмелевской.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Региональное отделение социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ» в Краснодарском крае».