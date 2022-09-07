Сергей Миронов: Правды не бывает без справедливости

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В эфире программы «Время первых» на радио «Комсомольская правда» лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов рассказал о том, кого нужно выбрать в единый день голосования, кто ведет его социальные сети и отвечает на письма граждан, а также почему пенсионная реформа антинародна.

Никакой модерации

Сергей Миронов признался, что лично ведет свои социальные сети, персональный сайт, а также сам отвечает на поступившие вопросы. На сайте есть специальный раздел для этого.

- Читаю все только я. Ровно в 15:00 мой помощник распечатывает мне все, что пришло в раздел обратной связи на сайте без какой-либо модерации. А присылают мне романы, проекты развития страны, интересные проекты законов. Кстати, некоторые я реализую, - рассказал депутат.

Отмена пенсионной реформы

Сергей Миронов напомнил, что с 9 по 11 сентября в России единый день голосования. Жители Краснодарского края в том числе будут выбирать депутатов Законодательного собрания региона. Кандидаты от партии «Справедливая Россия — За правда» идет под лозунгом «За правду — за Кубань».

- Мои товарищи за Кубань, за своих земляков. Что касается правды, то мы считаем, что ее не бывает без справедливости, - акцентировал политик.

По его словам, правда заключается в том, что пенсионная и мусорная реформы — антинародные. В итоге они провалились.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Один из слушателей радио «КП» поинтересовался, как партия планирует продвигать свою позицию относительно пенсионной реформы. Вопрос для Краснодарского края актуален, поскольку в регионе доля людей пенсионного и предпенсионного возраста выше, чем в среднем по стране.

Сергей Миронов подчеркнул, что каких-либо экономических, социальных или политических оснований для увеличения пенсионного возраста в России и для уменьшения социального положения пенсионеров не было.

- Говоря о пенсионной реформе, я не могу не напомнить, что два года назад, когда принимались поправки в конституцию, именно наша партия внесла поправку об обязательной индексации пенсии в России не реже одного раза в год. Индексироваться должны все пенсии. А у нас пенсии работающих пенсионеров с 2016 года не индексировались, - отметил парламентарий.

В 2016 году работающих пенсионеров в стране было 16,2 млн человек. На данный момент этот показатель сократился почти в два раза и составляет 8,5 млн человек. Депутат отметил, что эти люди не перестали работать, а ушли в «тень».

- Государство нечестно относится к своим гражданам, поэтому граждане вынуждены тоже поступать нечестно. Мы убеждены, что необходимо возвращать прежний возраст выхода на пенсию. Для женщин это 55 лет, а для мужчин 60 лет. Чем скорее мы это сделаем, тем лучше, - пояснил Сергей Миронов.

Многие в этом отношении утверждают, что государство не признает своей ошибки, сказал Сергей Миронов. Но сейчас для отмены реформы есть весомый аргумент. Ведется специальная военная операция, и подавляющее большинство населения, по разным оценкам от 70 до 80%, поддерживает ее и президента.

- Самое время поблагодарить граждан и сказать, что их поддержка крайне нужна и важна. Поэтому давайте вернем прежний порог выхода на пенсию, потому что сейчас тяжело. Мы будет настаивать на этом до бесконечности и добьемся своего, - подчеркнул лидер партии «Справедливая Россия — За правду».

Проблемы Кубани

У Сергея Миронова поинтересовались, какие в Краснодарском крае есть слабые места, которые необходимо взять на контроль. Парламентарий отметил, что регион не уникален и наборы проблем фактически в каждом регионе страны идентичны.

В числе самых распространенных лидер партии назвал тарифы ЖКХ, а также вывоза и утилизации мусора. Специфическими для Кубани является экология Черноморского побережья, транспортная доступность курортов, энергообеспечение населения.

- При решении подобных проблем нужно руководствоваться интересами жителей Кубани, - подчеркнул Сергей Миронов. - В том числе и об этом я поговорю с губернатором региона Вениамином Кондратьевым.

Цели СВО

Жителей региона также интересовало отношение Сергея Миронова к специальной военной операции, проводимой на Украине. Тем более, что соседнее государство в 2014 году против депутата возбуждало уголовное дело.

Парламентарий конкретизировал, что с 2014 года он находится под персональными санкциями всех государств, входящих в Европейский союз, а также ряда других стран, в числе которых США, Австралия, Япония.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Проведение специальной военной операции и решение вопроса по денацификации Украины без ликвидации режима Зеленского быть не может. Более того, если часть территории Украины останется во власти нацистского режима, то ее все равно когда-то придется освобождать, конкретизировал политик.

- Президент все сделал правильно. Что касается вопроса, почему ополченцам ДНР и ЛНР не помогли восемь лет назад. Короткий ответ - не были готовы. Сейчас же, понимая, что до наступления на ЛНР, ДНР и Крым считанные дни, а это можно считать нападением на Россию, и в этом бы Украине помогли страны НАТО, пошли на упреждение. Теперь необходимо выполнить все поставленные задачи, - пояснил Сергей Миронов.

СВО, добавил политик, перетекает в контртеррористическую операцию. Отличие заключается в том, что при проведении контртеррористической операции одна из целей — ликвидация главарей бандформирований террористов.

- Господин Зеленский — преступник и ядерный террорист, потому что все время пытается ударить по Запорожской АЭС. Восемь лет они бьют по жилым кварталам Донбасса, убивая при этом детей, женщин стариков. Мы должны понимать, что переговоры с ними можно вести только о капитуляции, - заявил Сергей Миронов.

Реализация инициатив

Слушатели поинтересовались, как фракция меньшинства продвигает свои идеи в Государственной думе. Сергей Миронов отметил, что «Справедливая Россия — За правду» в федеральном парламенте третья по численности. В ее составе 28 депутатов.

- Я поставил на голосование членов фракции, трое из которых — беспартийные, вопрос о поддержке президента и специальной военной операции. Мы единственные провели такое голосование и ответили единогласно, - пояснил Сергей Миронов.

Программа партии, отметил ее руководитель, уникальна. В частности тем, что ее открывает раздел, посвященный культуре.

- Мы за социальную защиту людей труда, но мы понимает важность культуры, - отметил парламентарий.

Были случаи, когда фракция вносила на рассмотрение депутатов законопроект, его отклоняла «Единая Россия», а спустя некоторое время вносила его сама. Сергей Миронов сказал, что в этом случае нужно не авторство того или иного закона, а чтобы идея воплотилась в жизнь.

В качестве примера депутат привел так называемую «дачную амнистию». Эта идея, отметил Миронов, принадлежала «Справедливой России — За правду». Однако законопроект отклонили, а потом его внесла уже «Единая Россия». И он был принят.

В этом же ряду отмена техосмотра для автомобилистов, упрощение процедуры получения гражданства жителям Украины и так далее.

- У нас очень профессиональный состав фракции. Каждый год мы голосуем против проекта бюджета, который вносит на рассмотрение Госдумы правительство России, и создаем альтернативный проект бюджета. Когда заканчиваются сроки исполнения бюджета, видно, что параметры нашего документа ближе к реальному положению вещей, чем у того, который подготовили в правительстве, - рассказал Сергей Миронов.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Прогрессивный маткапитал

«Справедливая Россия — За правду» внесла в Госдуму законопроект, направленный на улучшение демографической ситуации. Суть его заключается в прогрессе материнского капитала.

Выплата за первого ребенка установлена на уровне 670 тысяч рублей. За второго - порядка 170. Однако это неправильно, считает Сергей Миронов. По его мнению, за второго ребенка нужно выплачивать 1 млн рублей, а за третьего 1,5 млн рублей и так далее.

- Это сработает, потому что мы заинтересованы, чтобы в семье было несколько детей, как минимум трое, - отметил парламентарий.

Он также рассказал о встрече руководства Государственной думы с президентом Владимиром Путиным и инициативе за 1 июля закрепить государственный праздник, посвященный ветеранам боевых действий.

Согласно еще одной инициативе, народная милиция ЛНР и ДНР, а также пограничники, несущие службу в пяти граничащих с Украиной областях, должны получить статус ветерана боевых действий, который предполагает особую социальную поддержку.

Что касается нашумевшего предложения федерального министерства просвещения запретить телефоны в школах, то Сергей Миронов высказался в его поддержку. В первую очередь из-за того, что гаджеты отвлекают детей.

- Они настолько привязаны к этим телефонам, что даже не слушают учителя. Если родители беспокоятся о безопасности и хотят находиться с детьми на связи, то запретить использование мобильных устройств стоит хотя бы на уроках, - отметил политик.

Совет избирателям

На предстоящих выборах депутатов Законодательного собрания региона важно проголосовать за того кандидата, который будет реально работать на благо граждан и не забудет своих обещаний после получения мандата, считает Сергей Миронов.

- Верьте в себя, вверьте в Россию, победа будет за нами. И все у нас будет хорошо, - подытожил Сергей Миронов.