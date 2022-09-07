На Кубани мошенник за 5 тысяч рублей починил 90-летней старушке исправный телевизор

Полиция проводит проверку

В Темрюке пожилой сосед воспользовался доверием 90-летней старушки и обманом похитил у нее 5 тысяч рублей. За эти деньги мужчина якобы починил телевизор, который был исправен.

Благо, заботливые дети установили в доме у бабушки камеры видеонаблюдения. И мошенничество было изобличено. На кадрах видно, как 90-летняя пенсионерка уверяет соседа, что буквально вчера техника работала и все было хорошо.

- Еще б немного и дым пошел. Поняла? Датчик тебе заменил, - после полуминутного осмотра заявил мужчина.

- Сколько я тебе должна? - вздыхая, спросила старушка.

- Сколько у тебя хоть есть? Ровно семь тысяч стоит, - сказал незваный гость.

- Вот пять, еще надо дать… Еще пять? Где я возьму? А сама на что жить буду? Нет у меня больше, - ищет деньги в сумке бабушка.

- Ладно, пожалею тебя. До свидания, - взял 5 тысячную купюру мужчина за визит и ушел.

Полицейские заинтересовались ситуацией и проводят проверку.

- По данному факту в дежурной части по Темрюкскому району зарегистрирован материал. Проводится проверка, нацеленная на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение согласно действующему законодательству, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Не исключено, что в отношении мужчины будет возбуждено уголовное дело.

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