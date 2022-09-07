Тренер «Оренбурга» заявил, что молодые игроки «Краснодара» любят деньги больше, чем футбол

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Футбольный клуб «Краснодар» – одна из самых обсуждаемых команд России. Полгода назад она лишилась всего. За неделю «быки» остались без тренерского штаба и девяти легионеров. Семь человек заморозили контракты, двое – расторгли.

Тогда костяк команды составили выпускники академии «Краснодар». А возглавил банду коуч второй команды – Александр Сторожук. Он стал исполняющим обязанности. Но спустя два месяца лишился приставки и стал главным тренером.

Новый сезон «Краснодар» начал неважно. Он поделил очки с «Факелом», проиграл «Спартаку». Но быстро пришел в себя и выдал серию из шести побед в семи матчах.

Так «быки» взлетели на третье место в таблице чемпионата России. А тащила команду молодежь. Капитаном стал Матвей Сафонов, а одним из лидеров раздевалки – Вячеслав Литвинов.

- В России сейчас много талантливых ребят – неожиданно заговорил о молодежи главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка. – Руслан Литвинов в «Спартаке», Вячеслав Литвинов – в «Краснодаре». Матвей Сафонов – отличный вратарь.

Но неожиданно тренер заговорил о деньгах.

- Но в России платят очень хорошо, поэтому молодые любят деньги больше, чем футбол. Мне часто грустно от этого. Если ты хочешь зарабатывать много, надо сначала что-то дать. А ты еще ничего не показал, а уже хочешь много денег.

Также тренер заявил, что молодые игроки требуют круглые суммы, но не показывают стабильную игру.

- Так не работает: хороший контракт тебе дает время, а не наоборот. Откуда это все идет? Из семьи. Значит, футболисты слышат разговоры взрослых: станешь футболистом – будешь много зарабатывать. Когда они получают первые большие деньги, сразу же хотят купить себе BMW X7 или там М4, – признался тренер.

Также он добавил, что игроки даже не думают о жилье. По его словам, молодежь берет крутые тачки, как БМВ или Порше, но не квартиры.

- Некоторые даже не умеют водить этот «Порш», но все равно им надо, – заключил тренер.

Непонятно, почему Марцел Личка обратил внимание на выпускников академии «Краснодара». Как стало известно «КП» – Кубань», Матвей Сафонов передвигается на семейном "Фольцваген Тигуан". Причем его он приобрел в одно время с квартирой в элитном жилом комплексе в Краснодаре.