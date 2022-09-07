Школьника из Новороссийска признали юным дарованием

Ярослав представил на суд жюри свои лучшие работы. Фото: мэрия Новороссийска
Ярослав - один из самых талантливых учеников новороссийской художественной школы имени С. Д. Эрьзя. Неудивительно, что именно его работы преподаватели решили отправить на всероссийский конкурс юных дарований.
- Его пейзажи полны любви к Новороссийску. Он тонко чувствует его характер и передает все это в своей палитре, - говорят о нем преподаватели.
К слову, мальчик занял третье место, представив на суд жюри целый цикл своих работ.
- Они выполнены гуашью и акварелью, - уточняют в детской школе искусств, которую представлял Ярослав.
Фото: мэрия Новороссийска
Конкурс «Молодые дарования России» организован Академическим музыкальным училищем при Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, учредителем которого является Министерство культуры Российской Федерации.
Фото: мэрия Новороссийска
Он проводится ежегодно для сохранения и развития системы художественного образования в России. А главное, позволяет выявлять и поддерживать молодые таланты.
Фото: мэрия Новороссийска
Ярослав Жидков вошел в число юных дарований в возрастной категории от 13 до 19 лет. Но пока не решил, станет ли живопись его профессией в дальнейшем.