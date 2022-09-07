На Кубани при раскопках нашли фрагменты христианской церкви XV века

В Белореченском районе нашли древнюю церковь. Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края.

На Кубани при раскопке курганов нашли фрагменты христианской церкви XV века. Работы проходили в Белореченском районе. Археологи обнаружили детали резного алтаря, фундамент, сложенный из каменных блоков на известняковом растворе, а также железные скобы для их крепления.

Изучая плиты, на некоторых исследователи обнаружили, что они орнаментированы и имеют надписи. Именно эти находки позволили ученым сделать вывод, что перед ними средневековая христианская церковь.

- Памятник, который был обнаружен – это большое научное открытие для нашего края и всего Северного Кавказа. Территориально церковь находится на Кубани, но в ходе более глубокого изучения удалось выяснить, что ее история тесно связана с историей Республики Адыгея, - сообщил вице-губернатор края Сергей Болдин.

Кроме того, некоторые ученые уверены, что древнее сооружение уже находили раньше. Предполагается, что церковь обнаружили еще в XIX веке, но сведения о ее местоположении были утеряны.

- В 1869 году добывали камень для строительных нужд. Тогда местные жители нашли плиты с надписями и изображениями Святого Креста и Святого Георгия, - сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В срочном порядке Белореченское станичное правление организовало экспедицию для исследования развалин. Все работы проходили по распоряжению наказного атамана.

В результате раскопок был открыт прямоугольный фундамент. Его размеры составляли 8,5 на 5 метров. Он был с полукруглым алтарем и квадратным входом. Кроме того, внутри церкви находился склеп.

Тогда уже и удалось узнать имя архитектора и дату строительства церкви. Они были выгранены на одном из камней.

На территории Кубани древнее сооружение появилось в 1468 году. Его построил зодчий из Кафы Крымбей. Заказчиками выступили представители знати одного из адыгских племен. Они в то время исповедовали православное христианство. Также им принадлежал обширный и богатый курганный некрополь, который получил в науке название Белореченский могильник.