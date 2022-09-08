Ограничения полетов в аэропорты Краснодара, Геленджика и Анапы продлили до 16 сентября

Фото пресс-службы аэропорта Краснодара

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов, в том числе Краснодара, Геленджика и Анапы, продлен до 16 сентября.

- Ограничения действуют до 16 сентября 03:45 по московскому времени, - сообщили в Росавиации.

Кроме этого, закрытыми остаются воздушные гавани в Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Курске, Липецке, Ростове-на-Дону, Симферополе и Элисте.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам.

Аэропорт Сочи остается единственным работающим аэропортом в Краснодарском крае, выполняя роль временного хаба. Маршрутная сеть аэропорта на зарубежных и внутренних направлениях продолжает расширяться. Также можно воспользоваться авиаузлами Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Обо всех изменениях, включая возможное продление закрытия аэропортов после 16 сентября, будет сообщено дополнительно.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что сотрудники аэропортов Краснодарского края переведены в режим простоя. Персоналу частично срезали заработную плату, но оставили все социальные выплаты.