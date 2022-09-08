Город «оживят» нейросетью. Что приготовили в Краснодаре на День города

День города Краснодара пройдет 24-25 сентября. Фото: Архив "КП"

24-25 сентября крайцентр отметит День города Краснодара 2022. К 229-й годовщине основания Краснодара подготовлена большая праздничная программа на День города Краснодара 2022.

– Концерты, выставки и другие мероприятия ко Дню города пройдут в каждом округе Краснодара. Программа начнется за неделю до основных дней празднования 24-25 сентября с событий в хуторах, станицах и поселках: Лазурном, Лорисе, Копанском и других, – рассказала «КП»-Кубань» начальник управления культуры администрации Краснодара Ирина Удовицкая. – Уже с 16 сентября мы приглашаем всех горожан и гостей города увидеть интереснейший мультимедийный проект «Выход в город»: его третья выставка посвящена прошлому, ремеслам и народной культуре Екатеринодара-Краснодара. Она пройдет не только в Муниципальном концертном зале, но и в прямом смысле слова выйдет в город. И, конечно, в День города Краснодара на Главной городской площади нас ждут церемония поднятия флага и большой концерт.

События праздника пройдут на Главной городской площади, улице Красной и в парках. Фото: ГОНЧАРОВ Валерий

По традиции, главные праздничные мероприятия в честь 229-летия основания Краснодара будут проходить два дня: 24 и 25 сентября.

Афиша на День города Краснодара 2022.

24 сентября в 10:00 на Главной городской площади состоится торжественная церемония поднятия флага Краснодара, а в 20:00 на площади пройдет праздничный гала-концерт коллективов Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера», посвященный 229-й годовщине основания нашего города.

24 сентября в 13:00 в Городском саду (ул. Постовая, 34) состоится концерт детских творческих коллективов города «Дети славят Краснодар!», а в 15:00 пройдет танцевальный вечер «Осенний вальс танцует Краснодар!». В 17:00 с программой «С праздником, любимый город!» в парке выступят коллективы Центра культуры и досуга Прикубанского округа.

24 сентября в 16:00 на Платановом бульваре в Юбилейном микрорайоне жителей и гостей города ждет концерт коллективов и артистов городского Дома культуры Западного округа «Люблю тебя, мой Краснодар».

24 сентября в 20:00 в парке «Солнечный остров» (ул. Трамвайная, 2) краснодарцев и туристов ждет программа «Сочиняй мечты» коллективов Центра культурного развития «Карасунский».

25 сентября в 13:00 в Городском саду (ул. Постовая, 34) с программой «Ты – музыка счастья, мой Краснодар» детские коллективы и исполнители Краснодара. В 15:00 в парке пройдет танцевальный вечер «Соцветье осени, и музыки и танца», а в 17:00 – концерт творческих коллективов «С праздником, любимый город!».

25 сентября с 19:00 на Казачьей площади (ул. Красная, 3) развернется XVI открытый городской фестиваль казачьей культуры «Екатеринодар казачий». Жителей и гостей Краснодара ждут выступления казачьих коллективов, реконструкции обычаев и обрядов казаков, ярмарка ремесел.

Одним из главных событий празднования 229-летия Краснодара станет мультимедийная выставка «Новое народное» городского культурного проекта «Выход в город», которая пройдет с 16 по 25 сентября с 18.00 до 22.00 сразу на нескольких площадках. Она включает мультимедийную экспозицию, информационные арт-объекты, проекции на городских зданиях, выставки, мастер-классы и фестиваль народной культуры.

Благодаря проекту "Выход в город" на зданиях можно будет увидеть проекции. Фото: сайт проекта.

Маршрут выставки пройдет по Красной и прилегающим к ней улицам: от первой управы Екатеринодара до нынешней администрации города. С помощью аудиогида на сайте проекта и qr-кодов на объектах краснодарцы и гости города смогут узнать их истории. Маршрут выставки начинается от перекрестка улиц Красной и ул. Комсомольской, на доме генерала Назарова можно будет увидеть проекцию того, каким здание было в прошлом веке. Здесь же будут арт-стенды, которые помогут построить дальнейший маршрут.

На пересечении улиц Красной и ул. Мира разместят qr-коды: с их помощью можно будет увидеть, как выглядели первый трамвайный перекресток и ныне снесенные гостиницы Краснодара. Далее с помощью qr-кода горожане смогут увидеть панораму сквера имени Жукова, воссозданную с помощью проекта MyEkaterinodar.ru.

Главной площадкой выставки «Новое народное» станет дворик Муниципального концертного зала (ул. Красная, 122). Здесь в сопровождении саунд-арта посетители увидят ожившие снимки Екатеринодара-Краснодара, ретушированные с помощью нейросети, и световые инсталляции с достопримечательностями города 1900-2022 годов.

"Выход в город" приглашает на фестиваль народной культуры "Эт[н]о мы". Фото: сайт проекта.

Также с 16 по 25 сентября с 17.00 до 18.30 в Краснодаре будут работать пять передвижных арт-площадок фестиваля народной культуры «Этно мы», на которых пройдут концерты, мастер-классы и выставки работ ремесленников.

Площадки «Этно мы» развернутся 16 сентября в сквере «Студенческом» в Пашковском микрорайоне, 17 сентября в сквере «Сердце Губернского», 18 сентября на Школьном бульваре в Юбилейном микрорайоне, 23 сентября в сквере имени Георгия Жукова, а 24 сентября – в сквере «Субботнем» в Комсомольском микрорайоне.

Большой гала-концерт участников фестиваля «Этно мы» состоится 25 сентября в 17.00 на Казачьей площади (ул. Красная, 3).

Также в рамках фестиваля «Этно мы» 16, 17, 18, 23, 24 и 25 сентября на ул. Красноармейской, 32 в 16.00 горожане смогут присоединиться к экскурсии «Первая Екатерининская гимназия» и побывать на мастер-классах в здании бывшей пятой женской гимназии на ул. им. Чапаева, 85/1.

Записаться на экскурсию выставки «Новое народное» и мастер-классы можно на сайте проекта «Выход в город».