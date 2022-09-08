Как заставить кредитную карту работать на вас Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Наверняка каждому знакома ситуация, когда купить какую-то вещь хочется здесь и сейчас, а средств на это не хватает. Раньше мы бы пошли копить нужную сумму, а теперь есть гораздо более простой способ – кредитная карта со льготным беспроцентным периодом. Если правильно пользоваться кредиткой, у вас под рукой всегда будет запасной кошелек с фактически бесплатными кредитными средствами. Главное - это выполнять все нехитрые условия, тогда вы не переплатите ни копейки.

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе кредитной карты, это наличие льготного периода, во время которого проценты за использование кредитных средств не начисляются. Чем он длиннее, тем больше у вас возможностей вернуть всю сумму в беспроцентный срок. Например, есть карты, по которым погасить задолженность без начисления процентов можно за 50 дней. За этот срок вы, вероятно, получите один раз сумму месячной зарплаты и еще один аванс. Удастся ли с них погасить весь долг по кредитке и не остаться при этом с пустым кошельком – решать вам. Поэтому лучше сразу выбирать те предложения, в которых льготный срок более длительный. При этом нужно учитывать, что в некоторых финансовых организациях новый льготный период по кредитной карте начинается только при условии полного погашения задолженности по предыдущему периоду.

Как заставить кредитную карту работать на вас Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Второй важный момент – это операции, которые можно делать по карте без начисления процентов в льготный период. В большинстве банков под льготу попадают только расчеты кредитной картой в платежных терминалах, а вот за снятие наличных приходится платить дважды – сначала комиссию в банкомате, а затем процент банку даже в льготный период. Удивляться этому не стоит, ведь главное предназначение любой кредитки – это безналичные расчеты за покупки. При дефиците же наличных средств изначально лучше воспользоваться кредитом наличными. Но если вам все-таки нужна карта «два в одном», тогда стоит поискать банк, предлагающий оптимальные условия.

Третье важное обстоятельство – это наличие или отсутствие комиссии за обслуживание карты. Иначе может получиться так, что на льготном периоде вы сэкономите, а вот за годовое обслуживание заплатите. Обратите внимание и на наличие программ лояльности для клиентов выбранного банка. Если они есть, вы сможете не только бесплатно пользоваться средствами банка в льготный период, но и получить дополнительные приятные бонусы.

Давайте посмотрим на примере реального кредитного предложения, как это работает. Возьмем кредитную карту МИР РНКБ Банк (ПАО). Льготный период по ней составляет до 115 дней, он начинается с первого числа каждого месяца и распространяется на покупки и на снятие наличных. Это значит, что у вас есть почти четыре месяца, чтобы закрыть свой долг без выплаты процентов. Кроме того, в этом банке льготный период по кредитной карте начинается каждый месяц и для новых трат необязательно гасить старые.

При этом в РНКБ, как и в других банках, существует обязательный ежемесячный платеж, который нужно вносить и в льготный период. Он идёт в погашение основного долга по кредитной карте и составляет всего 5% от суммы задолженности. Из дополнительных бонусов – бесплатное оформление и обслуживание карты, кешбэк до 20% для участников Программы лояльности «Ваш бонус» и до 50% от партнеров для участников Программы лояльности «Мир».

Конечно, помимо тех моментов, которые перечислены, при выборе кредитной карты нужно обратить внимание и на другие нюансы. Например, какие документы необходимы для оформления кредитки, какой лимит в целом по карте и какой суточный на снятие наличных, какой процент по кредиту, если вы не смогли погасить долг во время льготного периода и т. п.

И помните, что главное при пользовании кредитной картой – это пунктуальность и разумный подход к тратам. Если вы будете соблюдать сроки обязательных ежемесячных платежей и гасить задолженность в рамках льготного периода, вы сможете позволить себе нужные покупки с солидной отсрочкой платежа, при этом ничего не переплатите банку.