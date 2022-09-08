Общественница устроила разнос чиновникам в Адыгее из-за деревянных поддонов вместо тротуара

ЖКХ-инспектор Светлана Калинина устроила разнос чиновникам в Адыгее

В Адыгее известная общественница Светлана Калинина устроила разнос чиновникам. Она известна своей жесткой позицией по отношению к деятельности сотрудников ведомств в сферах ЖКХ и благоустройства. И если видит, что непорядок, в выражениях не стесняется. Так, краснеть пришлось главе поселка Энем Алию Лаюку. Именно с ним встретилась ревизор в юбке.

- Красивый малый край нашей земли, но горько осознавать, что даже здесь, в маленьком поселке, мы не сумели найти диалога для обеспечения безопасности и соблюдения норм, - заявила Светлана Калинина, объезжая улицы маленького населенного пункта.

Общественницу изумили здешние тротуары, вернее их отсутствие. Вместо асфальтированного покрытия местные жители вынуждены ходить по самодельной "тропе", сделанной из деревянных поддонов.

- Нет чтобы сделать! - недоумевала Светлана Калинина, когда увидела конструкцию. - Давай еще нагородим!

Возмущенная таким отношением к благоустройству поселка, народный инспектор пинала ногами деревяшки.

- Взгромоздишься или нет? - обратилась к главе Энема Светлана Калинина. - Дай мне слово, что ты до 1 октября покажешь мне нормальную дорожку.

В ответ глава поселка смиренно кивнул головой. Но на этом разнос не закончился. Под раздачу попали и детские площадки. Увы, ни одна из них не выполнена согласно требованиям. Из-за этого дети рискуют своим здоровьем. Да и места для отдыха оказались не в лучшем виде. На лавочках оторваны балки, а растения на общественных территориях засохли.

В конце своего визита Светлана Калинина направилась к республиканскому монументу. Туда, где пламя вечного огня, знаменующего память народа за подвиг героев, потухло. И, судя по всему, исправлять это никто из властей не захотел.

- Вот это - память! Можно говорить словами, флажком махать, а можно просто делать! – заявила Калинина, пристыдив местного главу.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», инспекция в Адыгее продолжается. Однако уже сейчас власти дали ряд обещаний по исправлению нынешней ситуации. До 1 октября они обязались отремонтировать все, куда их тыкали носом.