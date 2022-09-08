В Краснодарский край вернется лето. Фото: Андрей АБРАМОВ

С началом сентября в Краснодарский край пришла осень - непривычно бодрящая. Холод сбил температуру - вместо +35 градусов отметки едва поднимаются до +24. Те, кто собирается на каникулы к морю, переживают, каким будет бархатный сезон. А жители остальных кубанских городов ждут, когда же вернется тепло. Синоптик дал неутешительный прогноз на бабье лето в Краснодарском крае.

Потепление на Кубани ожидается уже к концу рабочей недели - приятная комфортная температура будет на большей части территории региона. Благодаря повышенному фону атмосферного давления осадки тоже маловероятны, из-за облаков будет выглядывать солнце. Это вернет показания термометров в климатическое русло.

- Температурные отметки начнут возвращаться к климатическим нормам, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков. - То есть уже начиная с выходных будет чувствоваться тепло.

По словам синоптиков, бабье лето в 2022 году наступит во второй декаде месяца, с небольшим опозданием, и продлится чуть больше недели. Правда, бабьего лета, к которому привыкли кубанцы, не будет. Днем температура выше +30 градусов подниматься уже не будет.

- Если и будут зашкаливать термометры, то только в полуденные часы и лишь в отдельных районах края. На побережье не ждем 30-градусных отметок, - добавляет Леонид Старков.

А еще метеорологи говорят, что начинается сезон туманов. Белая пелена будет появляться по утрам из-за резких перепадов температур. А все потому, что ночью значения опускаются до +10 градусов, а в обед столбик термометра показывает +24-26 градусов.

Кстати, ранее синоптики рассказали, ждать ли первый снег в Краснодарском крае в сентябре.

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