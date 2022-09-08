На Кубани появятся передвижной кинотеатр, театр книги и арт-резиденция

Будущим летом в Абинском районе заработает передвижной кинотеатр. Фото: Архив "КП"

16 проектов из Краснодарского края вошли в число 905 победителей второго основного грантового конкурса 2022 года, проводимого Президентским фондом культурных инициатив. На них выделят больше 20,5 млн рублей. На эти средства в Краснодарском крае проведут фестивали, снимут фильмы, откроют театр и интернет-платформу для талантов.

Южный креативный кластер

Как 100 лет назад Александр Киселев, Иван Айвазовский или Мартирос Сарьян, художники со всей России едут в Краснодарский край за вдохновением: жить и работать. Для них создадут креативный кластер, творческую среду и арт-резиденцию «Маскага». Креативный кластер на юге России объединит мастерские на хуторе Воскресенском под Анапой и в гольф-деревне в станице Натухаевской и галереи, где они будут выставлять свои работы.

Вот в таких уютным комнатах будут жить художники-гости арт-резиденции "Маскага". Фото: соцсети проекта.

– В течение года мы объединим девять локаций в Анапе и Новороссийске в арт-резиденцию «Маскага». Художники, скульпторы и дизайнеры, которые готовы переехать и работать на Кубани, смогут жить и творить, – говорит автор проекта Станислав Наделяев. – Свои работы они будут показывать на нашем маркет-плейсе, в галереях «Белый квадрат» в Анапе и Art Gallery MAS в Новороссийске, дарить этим городам, проводить для их жителей и отдыхающих во Всероссийском детском центре «Смена» ребят мастер-классы.

Кукольный театр в чемодане

Основатель частного Краснодарского мюзик-холла режиссер и продюсер Владимир Покуль получит грант на создание к сентябрю следующего года мюзикла «Огни большого города» на сцене своего театра. Молодых артистов, композиторов, сценаристов, хореографов и вокалистов, которые только начинают карьеру, для спектакля он наберет с помощью кастинга и нового информационного портала, на который пойдут деньги гранта.

Театр книги "Встреча со сказкой" поставит новые спектакли на президентский грант. Фото: Архив "КП"

А вот Театр книги «Встреча со сказкой» покажет новые спектакли юным зрителям села Успенское в следующем июне. Его придумали активисты местной некоммерческой организации «Места и лица» вместе с краснодарской писательницей и художницей Айгуль Трофимовой, чьи сказки уже слушали и даже иллюстрировали дети Успенского района. Идея театра проста: Айгуль играет короткие спектакли созданными ею же перчаточными куклами по собственным сказкам, произведениям русских классиков и современных авторов.

– На грант мы вместе с создателями Театра книги «Встреча со сказкой» поставим новые спектакли и проведем мастер-классы для детишек из села Успенского, – рассказывает Айгуль Трофимова. – Я напишу сценарии новых представлений и создам 30 перчаточных кукол ручной работы, новую ширму для кукольника и декорации: все они поместятся в одном чемодане. Зрителями наших показов станут несколько сотен мальчишек и девчонок.

«Малая земля» в разрезе

Уже следующим летом в самых отдаленных уголках Абинского района будут проходить бесплатные кинопоказы: их зрителями станут не менее пяти тысяч человек. Грант на создание передвижного кинотеатра «Звездное небо «Союза» выиграл абинский кинотеатр «Союз». Возможно, в передвижном кинотеатре покажут документальный фильм краснодарской киностудии «Сова» «Челюскин. Задание Императора», который также доснимут в Якутске и Санкт-Петербурге на грант. Он расскажет об истории освоения Арктики.

Документальный фильм о мемориале "Малая земля" расскажет о том, что внутри памятника. Фото: соцсети.

Съемки документального фильма «Малая земля» большой победы» студия документального кино «Хронос» начала в Новороссийске задолго до того, как проект выиграл президентский грант. В сентябре этого года исполняется 40 лет с момента открытия мемориала: лента посвящена этой дате, но завершить фильм и показать в том числе в кинотеатрах «Кубанькино» по всему краю планируется до конца года.

– Мы расскажем о том, как проектировался и создавался мемориал и с помощью компьютерной графики: буквально покажем его в разрезе так, чтобы было понято, из какого материала он сделан и как устроена его конструкция, которая как будто парит над землей, –объясняет режиссер Дмитрий Семибратов. – Еще мы встретимся с теми, кто делал и устанавливал мемориал. Например, каждый сварщик имел персональное клеймо со своими инициалами: после завершения сварки он клеймил им результат своего труда. Если ультразвуковой контроль показывал дефект в сваренном узле, бракодел должен был его переделать.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие еще проекты реализуют на гранты?

В селе Родниковском под Курганинском откроется молодежный медиацентр «Белый ворон 2.0», где будут проходить досуговые проекты, фотовыставки и мастер-классы. Детский центр и фестиваль «Казачата – бравые ребята» появится в детсаду № 10 Успенского района.

Фестиваль национальных культур «Великое посольство» проведут в Новороссийске: он соберет творческие коллективы и мастеров ремесел со всего края. Там же состоится книжный форум «Море книг» и снимут фильм «На тихой стороне» о глухой девочке-подростке, мечтающей стать актрисой.

Хутор Красный Курган под Анапой примет краевой фестиваль казачьей культуры «Звонче пой, казачий край». Центральная районная библиотека Усть-Лабинского района выпустит подкаст и квест-игру «Сердце Кубани: история, культура, путешествия».

Документальный фильм «Красная армия всех сильней» о кубанцах – ветеранах Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции снимет краснодарец Александр Вивчарь.

В Городском историческом музее Горячего Ключа создадут выставку «Без деления на белых и красных», посвященная Гражданской войне. Фильм и выставку «Врачи на передовой: герои в белых халатах» создадут в Армавире.