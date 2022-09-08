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Общество8 сентября 2022 14:00

На Кубани появятся передвижной кинотеатр, театр книги и арт-резиденция

Их создадут на гранты Президентского фонда культурных инициатив
Анастасия КУРОПАТЧЕНКО
Будущим летом в Абинском районе заработает передвижной кинотеатр.

Будущим летом в Абинском районе заработает передвижной кинотеатр.

Фото: Архив "КП"

16 проектов из Краснодарского края вошли в число 905 победителей второго основного грантового конкурса 2022 года, проводимого Президентским фондом культурных инициатив. На них выделят больше 20,5 млн рублей. На эти средства в Краснодарском крае проведут фестивали, снимут фильмы, откроют театр и интернет-платформу для талантов.

Южный креативный кластер

Как 100 лет назад Александр Киселев, Иван Айвазовский или Мартирос Сарьян, художники со всей России едут в Краснодарский край за вдохновением: жить и работать. Для них создадут креативный кластер, творческую среду и арт-резиденцию «Маскага». Креативный кластер на юге России объединит мастерские на хуторе Воскресенском под Анапой и в гольф-деревне в станице Натухаевской и галереи, где они будут выставлять свои работы.

Вот в таких уютным комнатах будут жить художники-гости арт-резиденции "Маскага". Фото: соцсети проекта.

Вот в таких уютным комнатах будут жить художники-гости арт-резиденции "Маскага". Фото: соцсети проекта.

– В течение года мы объединим девять локаций в Анапе и Новороссийске в арт-резиденцию «Маскага». Художники, скульпторы и дизайнеры, которые готовы переехать и работать на Кубани, смогут жить и творить, – говорит автор проекта Станислав Наделяев. – Свои работы они будут показывать на нашем маркет-плейсе, в галереях «Белый квадрат» в Анапе и Art Gallery MAS в Новороссийске, дарить этим городам, проводить для их жителей и отдыхающих во Всероссийском детском центре «Смена» ребят мастер-классы.

Кукольный театр в чемодане

Основатель частного Краснодарского мюзик-холла режиссер и продюсер Владимир Покуль получит грант на создание к сентябрю следующего года мюзикла «Огни большого города» на сцене своего театра. Молодых артистов, композиторов, сценаристов, хореографов и вокалистов, которые только начинают карьеру, для спектакля он наберет с помощью кастинга и нового информационного портала, на который пойдут деньги гранта.

Театр книги "Встреча со сказкой" поставит новые спектакли на президентский грант.

Театр книги "Встреча со сказкой" поставит новые спектакли на президентский грант.

Фото: Архив "КП"

А вот Театр книги «Встреча со сказкой» покажет новые спектакли юным зрителям села Успенское в следующем июне. Его придумали активисты местной некоммерческой организации «Места и лица» вместе с краснодарской писательницей и художницей Айгуль Трофимовой, чьи сказки уже слушали и даже иллюстрировали дети Успенского района. Идея театра проста: Айгуль играет короткие спектакли созданными ею же перчаточными куклами по собственным сказкам, произведениям русских классиков и современных авторов.

– На грант мы вместе с создателями Театра книги «Встреча со сказкой» поставим новые спектакли и проведем мастер-классы для детишек из села Успенского, – рассказывает Айгуль Трофимова. – Я напишу сценарии новых представлений и создам 30 перчаточных кукол ручной работы, новую ширму для кукольника и декорации: все они поместятся в одном чемодане. Зрителями наших показов станут несколько сотен мальчишек и девчонок.

«Малая земля» в разрезе

Уже следующим летом в самых отдаленных уголках Абинского района будут проходить бесплатные кинопоказы: их зрителями станут не менее пяти тысяч человек. Грант на создание передвижного кинотеатра «Звездное небо «Союза» выиграл абинский кинотеатр «Союз». Возможно, в передвижном кинотеатре покажут документальный фильм краснодарской киностудии «Сова» «Челюскин. Задание Императора», который также доснимут в Якутске и Санкт-Петербурге на грант. Он расскажет об истории освоения Арктики.

Документальный фильм о мемориале "Малая земля" расскажет о том, что внутри памятника. Фото: соцсети.

Документальный фильм о мемориале "Малая земля" расскажет о том, что внутри памятника. Фото: соцсети.

Съемки документального фильма «Малая земля» большой победы» студия документального кино «Хронос» начала в Новороссийске задолго до того, как проект выиграл президентский грант. В сентябре этого года исполняется 40 лет с момента открытия мемориала: лента посвящена этой дате, но завершить фильм и показать в том числе в кинотеатрах «Кубанькино» по всему краю планируется до конца года.

– Мы расскажем о том, как проектировался и создавался мемориал и с помощью компьютерной графики: буквально покажем его в разрезе так, чтобы было понято, из какого материала он сделан и как устроена его конструкция, которая как будто парит над землей, –объясняет режиссер Дмитрий Семибратов. – Еще мы встретимся с теми, кто делал и устанавливал мемориал. Например, каждый сварщик имел персональное клеймо со своими инициалами: после завершения сварки он клеймил им результат своего труда. Если ультразвуковой контроль показывал дефект в сваренном узле, бракодел должен был его переделать.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие еще проекты реализуют на гранты?

В селе Родниковском под Курганинском откроется молодежный медиацентр «Белый ворон 2.0», где будут проходить досуговые проекты, фотовыставки и мастер-классы. Детский центр и фестиваль «Казачата – бравые ребята» появится в детсаду № 10 Успенского района.

Фестиваль национальных культур «Великое посольство» проведут в Новороссийске: он соберет творческие коллективы и мастеров ремесел со всего края. Там же состоится книжный форум «Море книг» и снимут фильм «На тихой стороне» о глухой девочке-подростке, мечтающей стать актрисой.

Хутор Красный Курган под Анапой примет краевой фестиваль казачьей культуры «Звонче пой, казачий край». Центральная районная библиотека Усть-Лабинского района выпустит подкаст и квест-игру «Сердце Кубани: история, культура, путешествия».

Документальный фильм «Красная армия всех сильней» о кубанцах – ветеранах Великой Отечественной войны и участниках специальной военной операции снимет краснодарец Александр Вивчарь.

В Городском историческом музее Горячего Ключа создадут выставку «Без деления на белых и красных», посвященная Гражданской войне. Фильм и выставку «Врачи на передовой: герои в белых халатах» создадут в Армавире.

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