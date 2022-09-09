Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Елизавета II сильно мучилась перед смертью. На последнем фото видно, как на теле королевы появились странные черные пятна. Об этом сообщает сайт kp.ru.

Британия погрузилась в многодневный траур из-за смерти Елизаветы II. Королева cкончалась на 97-м году жизни, в кругу родных и близких.

- Сегодня днем королева мирно умерла в Балморале. Король и Королева-консорт останутся в Балморале сегодня вечером и вернутся в Лондон завтра, - сообщили в Букингемском дворце, над которым сейчас приспущен флаг Великобритании.

Любопытно, но новость о кончине монарха несколько часов держалась в тайне. Об ухудшении ее состояния стало известно уже днем. Тогда члены семьи срочно поехали к Елизавете II.

Королева в последнее время достаточно часто жаловалась на свое здоровье. Писали, что она больше не вернется в Лондон и что слишком слаба для поездок в Букингемский дворец.

В феврале появились кадры, которые подтвердили слухи. На них королева проводит очередную рабочую встречу. Видно, что она опирается на трость и не может сделать даже нескольких шагов. Кроме того, на днях представители королевской семьи опубликовали новый портрет Елизаветы II. Он был сделан в загородной резиденции Балморал. 96-летняя королева приняла в замке нового премьер-министра Лиз Трасс. На фото некоторые фанаты заметили, что у монарха в глазах буквально угасала жизнь. Ее руки почернели, а это может указывать на серьезные проблемы с кровообращением.

Елизавета II чувствовала, что конец уже близок. В начале 2022 года она выпустила заявление, в котором официально назначила старшего сына Чарльза своим преемником на троне.

- Смерть моей любимой матери, Ее Величества королевы, - это момент величайшей печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим в связи с кончиной дорогого государя и горячо любимой матери. Я знаю, что ее потеря будет глубоко ощущаться всей страной, королевствами и содружеством, а также бесчисленным множеством людей по всему миру. В этот период траура и перемен моя семья и я будем утешены и поддержаны знанием того уважения и глубокой привязанности, которыми пользовалась королева, - скорбит Чарльз.

Старший сын Елизаветы II, став королем, взял имя Карл III.