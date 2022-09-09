Три мировых рекорда и первое золото в истории в беге на 1500 метров. 50 лет стукнуло достижению Людмилы Брагиной на Олимпиаде в Мюнхене

Фото: архив КП

Людмила Брагина – звезда мировой легкой атлетики. Она родилась в Свердловске (сейчас – Екатеринбург) в 1943 году. Там же сделала первые шаги в легкой атлетике. Пробовала себя в разных дисциплинах, но задержалась в одной – прыжках в высоту.

Только проявить себя никак не получалось. То планка подводила, то соперники прыгали из штанов. И обходили будущую звезду. С коронной дисциплиной она познакомилась уже в 21 год. Случайно оказалась в секторе для бега на короткие дистанции. Пробовала себя на 100 и 200 метров. А спорт совмещала с учебой в Свердловском педагогическом институте.

Знакомые даже советовали девушке завязать с бегом. Но она поняла, что нашла любимое дело – бег на 1,5 километра. Занималась сутками напролет, не вылезала из сектора. И спустя два года даже оказалась на грани завершения карьеры. Получила воспаление легких.

Фото из личного архива Людмилы Брагиной

Врачи давали неутешительные прогнозы. Если не поменять климат, может развиться туберкулез. Оставлять дело жизни Людмила не стала – и рванула в Краснодар. Занималась на стадионе «Динамо». Наворачивала круги еще на старой арене. И быстро стала местной звездой: выиграла все турниры.

Тогда же – в 1966-м – она познакомилась с Виктором Казанцевым, призером чемпионата СССР в беге на короткие дистанции. Он только что закончил карьеру и искал себе подопечных для работы тренером. И сразу открыл будущую олимпийскую чемпионку.

Причем работали они на расстоянии: Брагина – в Краснодаре, Казанцев – в Кирове. Виделись только на сборах и соревнования. Программу тренировок обсуждали в письмах. И спустя год добились первого успеха. Людмила стала призером Спартакиады народов СССР в беге на 1,5 километра. Тогда дистанция вернулась в программу соревнований после 15-летней паузы.

Еще спустя год Людмиле уже не было равных в СССР. Она дважды выиграла чемпионат. Но час славы Брагиной пришелся на Олимпиаду в Мюнхене. Она приехала на Игры за эмоциями. Гуляла по городу, питалась энергией, но даже не думала о медалях. Не хотела отвлекать себя лишними мыслями. И не прогадала.

На Играх она установила три мировых рекорда. По одному – в каждом забеге, начиная с четвертьфинала. В решающем она обновила прежний рекорд аж на восемь секунд. И стала первой олимпийской чемпионкой в беге на 1500 метров. Так 29-летняя Людмила Брагина вошла в историю мировой легкой атлетики. И случилось это 9 сентября 1972 года – ровно 50 лет назад.