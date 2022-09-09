Стало известно, сколько денег потеряла команда Сергея Галицкого из-за отстранения от еврокубков

Фото: ФК Краснодар

Бюджет футбольного клуба «Краснодар» уменьшился почти на миллиард рублей. В 2023 году он не превысит 4,5 – 5 млрд. Об этом заявили журналисты «Спорт-Экспресс».

Косвенно эту информацию подтвердил коммерческий директор «быков» Арам Фундукян. Он объяснил снижение уходом иностранцев.

- Конечно, бюджет стал меньше. Легионеры уехали, их зарплаты – тоже. Соответственно, бюджет стал меньше, – подчеркнул менеджер.

Точные цифры он не назвал. Но отметил, что сокращение бюджета не было вынужденной мерой. Из-за отъезда легионеров – весной команду покинули девять иностранцев, а летом вернулись только трое – «быки» сэкономили миллионы рублей.

Кстати, уход главного тренера и иностранцев не сказался на потенциале команды. «Краснодар» сделал ставку на молодежь. Его костяк составили выпускники академии черно-зеленых, возглавил «быков» – тренер второй команды, Александр Сторожук. Вместе с ними южане заняли четвертое место в чемпионате России.

Если бы не отстранение российских клубов от еврокубков, «Краснодар» играл бы в Лиге конференций УЕФА. И получил бы дивиденды – за выступление на международном уровне. По данным Metaratings, из-за отстранения «быки» не досчитались минимум 450 тысяч евро, или 27 519 309 миллионов рублей. Эта сумма за участие в турнире. Она могла бы увеличиться за счет результатов и распределение доходов от ТВ. Так команда, которая займет первое место в группе турнира, получит по 500 тысяч евро.