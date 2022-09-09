Раскрыто содержание письма королевы Елизаветы II школьнику из Краснодара

Королева Великобритании Елизавета II. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Новость о смерти королевы Великобритании Елизаветы II потрясла весь мир. Страной она правила 70 лет. Несмотря на то, что не обладала всей полнотой власти, она являлась олицетворением британского духа. Ежедневно в Букингемский дворец привозили сотни писем от людей из разных уголков мира. Но мало кто знает, что Елизавета ни одного послания не оставляла без ответа. Так, в 2018 году королеве поступила корреспонденция, среди которой было письмо от 8-летнего школьника из Краснодара Ростислава Титова. Рассказываем, о чем писал мальчишка монарху и почему его семья не верил, что дождется обратной связи.

Восьмилетний Ростик занимался яхтенным спортом. В столь юном возрасте он успел завоевать несколько наград на городских соревнованиях. При этом, как говорят родные, у подростка огромная страсть к морю. Он обожает читать об известных мореплавателях. Из книг узнал о большом вкладе англичан в открытие неизведанных мест, так сказать, закрашивании белых пятен на карте.

Идея отправить письмо королеве школьнику пришла спонтанно - во время семейного ужина. Родители сына поддержали, помогли ему оформить послание по всем правилам.

- Послание составили на английском языке со всеми правилами написания, а к королеве нужно обращаться «ее величество». Конверт и бумага должны быть одного цвета. Все правила соблюли и отослали, - рассказывал «Комсомольской правде» - Кубань» папа Ростислава Антон Титов.

В самом письме Ростислав спросил королеву о тех владениях, которые открыты английскими мореплавателями. Не забыл и про себя - на листке бумаги рассказал о том, что он волонтер.

Вот такой конверт получила семья Титовых. Фото: из личного архива героя публикации.

Ответ от монарха семья Титовых не ждала. Подумали, что Елизавета II не сочтет ответить на послание от незнакомого школьника. Но оказались не правы. Спустя три месяца в почтовом ящике обнаружили послание из Букингемского дворца. Конверт с письмом на бумаге высшего качества - желтовато-бежевого цвета слоновой кости с изображением герба старинной летней резиденции королевской семьи Великобритании - замка Балморал.

Текст напечатан был на гербовой бумаге королевы. Но само обращение к адресату и подпись были написаны от руки - так велит этикет. К самому письму приложено несколько фотографий королевы с описанием ее любимых животных и видов транспорта.

Как и полагается по этикету, обращение к адресату и подпись. Фото: из личного архива героя публикации

Содержание письма королевы Елизаветы II 8-летнему школьнику из Краснодара

Письмо, как оказалось, было от имени некоего Гари Гаррисона, но по поручению королевы Елизаветы.

Дорогой Ростислав.

Королева пожелала, чтобы я ответил вам и поблагодарил за письмо.

Ее величество находит милым, что вы написали ей, но не имеет возможности написать лично из-за сотен ежедневно приходящих писем.

Королева заинтересовалась вашей волонтерской деятельностью в помощи детям и животным, а также любовью к мореплаванию.

Ее величество рада читать ваше письмо, и она очень благодарна, что думаете о ней в этой время.

Я прикладываю две брошюрки, которые, я думаю, вы были бы рады иметь, и еще раз хочу поблагодарить за письмо.

Искренне ваш

Гари Гаррисон.