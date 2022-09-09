14-летний школьник из Оренбурга вместе с отцом разводил жителей Кубани на деньги за секс по интернету

Банде грозит реальный тюремный срок Фото: Алексей БУЛАТОВ

Хитрую схему мошенничества придумал и реализовал школьник из Оренбургской области вместе со своим отцом и друзьями постарше. Он сочинил и выставил в соцсетях анкету с данными несуществующей девушки. В анкете было указано, что дама не прочь оказать интимные услуги за деньги. А номер телефона мальчик указал свой.

Когда на телефон начали поступать звонки от жаждущих утех, школьник пошел к отцу за советом.

Вместо того чтобы остановить сына, папаша помог ему разработать преступный план обмана.

- На звонки потенциальных клиентов отвечали двое 14-летних детей, которые вводили в заблуждение звонивших, в том числе несовершеннолетнего жителя Краснодарского края, и требовали предоплату, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Деньги поступали на счет, а клиентов вносили в черный список. Но предварительно дети обещали сообщить в органы, что их домогались. Те же угрозы поступали тем, кто отказывался платить.

В итоге заработать таким образом заговорщикам удалось 1,6 млн рублей. Но пострадавшие не стали молчать, а пошли к правоохранителям.

Следователи раскрутили этот клубок и установили как минимум девять эпизодов мошенничества и семь - вымогательства. Горе-клиентами таких "секс-услуг" стали 10 жителей Краснодарского края.

Как ни странно, участники банды признали во время следствия свою вину полностью и даже возместили всем пострадавшим материальный ущерб. Но от уголовного дела и суда это их не уберегло. В ближайшее время в Тимашевске начнется громкий процесс.

Всем четверым грозит реальный тюремный срок за недетские шалости.