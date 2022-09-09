«Урожай хороший - цена падает». Борщ в Краснодаре стал дешевле, чем в конце весны

Осенью индекс борща традиционно снижается Фото: Михаил ФРОЛОВ

В начале осени кастрюля борща обойдется краснодарцам значительно дешевле, чем в начале весны. Стоимость сезонных овощей снизилась на 23%. Если в мае этот показатель был близок к 168 рублям, то в сентябре он спустился до 118.

- В этом году на Кубани очень хороший урожай, предложений много, поэтому цена снижается, - рассказал «КП» - Кубань» председатель Ассоциации крестьянских хозяйств и кооперативов Александр Шипулин.- Аграрии сейчас собирают картофель, морковь, свеклу, лук. Во время уборки овощи становятся доступнее для покупателя.

Средняя цена на белокочанную капусту в магазинах и на рынках в Краснодаре составляет 25 рублей за килограмм, свежий картофель – 29, морковь – 23, свеклу – 15 рублей. Скорее всего, цены падать больше не будут. Если их снизить еще, то фермеры понесут убытки. Но вот рост ближе к зиме возможен. Насколько вырастет стоимость на овощи в этом году, пока не берется сказать никто.

- Из опыта прошлых лет мы знаем, что цена в межсезонье колеблется значительно. Например, в разные годы был необыкновенный ажиотаж на морковь и капусту. Одна из причин такой картины - недостаток крупных хранилищ. Наличие таких объектов очень важно для того, чтобы избежать скачков цен, - говорит Александр Шипулин. - В Краснодарском крае год от года количество хранилищ увеличивается. Разработана краевая программа по строительству материальной базы для сельскохозяйственных потребительских кооперативов за счет бюджета.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как менялся индекс борща за пять месяцев 2022 года

Май – 167.79

Июнь –163.59

Июль – 146.89

Август – 131.99

Сентябрь – 118.12

КОНКРЕТНО

Как ведется расчет индекса борща

Для подсчета берется классический рецепт супа на семью из 4 человек без приправ. В списке 9 ингредиентов - картофель (350 граммов), капуста (200 граммов), лук (80 граммов), морковь (80 граммов), свекла (130 граммов), чеснок (6 граммов), мясо курицы (500 граммов), сметана (100 граммов), хлеб.