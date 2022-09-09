Новый мост решит проблему дорожного коллапса под Краснодаром

На переезде вставали и пешеходы, и водители. Фото: тг-канал Андрея Дорошевского

Строительство нового путепровода анонсировали власти Северского района Краснодарского края. Он появится там, где пробки на въезде и выезде из поселка Афипского были хроническими.

- Я работаю в Краснодаре, до города нам 18 километров всего пути. Это, по идее, 20 минут езды на автомобиле. Но каждое утро и вечер я стою в пробке из-за железнодорожного переезда по часу, - говорит житель поселка под Краснодаром Дмитрий Васильченко.

Гигантский затор собирается порой еще на трассе, затрудняя движение всем, кто едет в сторону Новороссийска. Этим летом нервы сдают у водителей из-за пробки под Афипским еще и из-за ремонта трассы А-146.

К счастью, решение тяжелой дорожной ситуации все-таки нашли.

- Новый путепровод свяжет федеральную автодорогу А-146 Краснодар - Новороссийск с автодорогой поселок Афипский - хутор Коваленко, встав над железнодорожным полотном в районе поселка Нефтекачка (Баки). Уже согласованы мероприятия по юридическому оформлению земель, подпадающих под строительство развязки и примыкающих дорог, - заявил в своем тг-канале глава Северского района Андрей Дорошевский.

Известны даже сроки важнейшей социальной стройки - это 2025-2027 годы.

Напомним, в 2023 году в Краснодарском крае обещают завершить строительство нового Яблоновского моста. Старый мост был закрыт для движения общественного и грузового транспорта в 2019 году, потому что его признали аварийным. Более того, мост через Кубань не отвечал современным требованиям пропускной способности. Новый же объект обещает разгрузить въезды и выезды в Краснодар. Он будет четырехполосным.