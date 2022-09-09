Краснодарская школьница несколько лет вела переписку с Елизаветой II

Мария Александровская отправила в Лондон свое видео и сказки. Фото: архив "КП"

Королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября в кругу семьи на 97-м году жизни. В последнее время монаршая особа чувствовала себя неважно и даже отменила Тайный совет, который проводила ежемесячно. Сейчас страна погрузилась в траур. По строгому церемониалу он продлится семь дней после похорон королевы. Вообще, вся жизнь обитателей Букингемского дворца подчинен правилам и законам, преступать которые нельзя. Это относится в том числе к отправке ответных писем. Королевская семья получает корреспонденцию со всего мира, и не написать весточку адресату считается дурным тоном.

Знала ли об этом краснодарская школьница, которая вела переписку с Елизаветой II, сейчас уже не вспомнить. Но то, что 13-летняя Маша верила, что в ее почтовом ящике появится письмо от королевы Великобритании, - это точно.

- Это было 25 лет назад. И я очень переживала, что Чарльз и Диана разводятся. Тогда и мои родители расходились. Было трудно, - вспоминает женщина. - И я отправила им письмо с просьбой сохранить семью. Короткий ответ пришел от секретаря принца с благодарностью и открыткой. Его я получила через неделю после гибели Дианы. Письмо было отправлено 25 августа, а 31-го она попала в аварию.

Ответ из Букингемского дворца. Фото: архив "КП"

После этого Маша стала держать связь с Букингемским дворцом. Второе послание в Англию девочка отправила Елизавете II. Но решила не ограничиваться только письмом. В бандероль положила кассету с видео, где она поет и танцует, и сказки собственного сочинения.

- Через месяц пришел конверт с гербовой печатью. Ответ, конечно, тоже был не от самой королевы, но в нем говорилось, что во дворце посмотрели мое видео и всем очень понравилось, - рассказывает Мария Александровская. – Потом я стала поздравлять Елизавету II с Рождеством, Новым годом – и всегда получала ответ. Несколько раз из дворца пришли открытки.

Интерес к переписке пропал, когда Маша поступила в педагогический колледж в «Орленке». Учеба увлекла ее, времени писать в далекую Англию практически не оставалось.

Сейчас в личном архиве Марии Александровской четыре письма – воспоминание о детстве и память о королеве, которая правила Великобританией 70 лет.

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