С любовью к делу и стране

Фото предоставлено ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

Около 100 сотрудников Туапсинского НПЗ (дочернее предприятие НК «Роснефть») получили награды за профессиональный труд.

Профессиональный праздник для предприятия - это своеобразное время подведения итогов и постановки новых целей, а также возможность выразить благодарность работникам, которые показывают отличные результаты. Около 100 лучших сотрудников завода получили свои награды на торжественной церемонии, посвященной им - людям, для кого нефтяная отрасль стала главным делом всей жизни.

Заводчане двигают экономику

На Туапсинском НПЗ трудится около 1,5 тысячи человек. Созданный около 95 лет назад, завод является кузницей квалифицированных кадров для Кубани.

Фото предоставлено ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

- Наш праздник занимает особое место в жизни жителей Туапсе. Силами и упорством тех, кто стоял у истоков строительства НПЗ, заложен прочный фундамент для дальнейшего развития и благополучия города. Сегодня в Туапсе живут и продолжают работать десятки трудовых династий, чьи истории навсегда неразрывно связаны с Туапсинским НПЗ. Пользуясь возможностью, хотел бы выразить искренние слова благодарности каждому из вас за ваши знания, энергию, силы и время, которые вы вкладываете в наше общее дело, - рассказал генеральный директор ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Сергей Скуридин в поздравительной речи.

Заместитель главы Туапсинского района Анатолий Ачмизов отметил важную роль градообразующего предприятия в социальной жизни города.

- Я могу многое рассказать о социальной ответственности Роснефти и Туапсинского НПЗ, которая стала визитной карточкой предприятия. Завод обеспечивает благосостояние для тысяч туапсинцев, - сказал Анатолий Ачимизов.

Люди дела

Около 100 лучшим сотрудникам в торжественной обстановке были вручены заслуженные награды. Первыми на сцену поднялись шесть человек. Из рук генерального директора ООО «РН-Туапсинский НПЗ» Сергея Скуридина они получили почетные грамоты Министерства энергетики России. Среди них - аппаратчик химводоочистки 4-го разряда цеха химводоподготовки газотурбинной установки - теплоэлектростанции Татьяна Каспарян. На предприятии долгие годы работали ее родители, и 28 лет назад сюда ее привел отец.

Фото предоставлено ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

- Я очень рада получить награду в самый большой праздник для каждого нефтяника. Это лучшее признание моего труда, - признается Татьяна Каспарян. - Моя профессия очень интересная, ответственная, и я не представляю себя на другом месте, кроме Роснефти.

В числе награжденных также ветеран Туапсинского завода Сергей Осипов, работающий на предприятии более 20 лет.

- Начинал со сварщика, потом был прорабом монтажного участка и старшим мастером, - вспоминает заместитель начальника ремонтно-механического цеха по вентиляционным и климатическим установкам. - За эти годы завод прошел масштабную реконструкцию. Конечно, я чувствую причастность к большому и, можно сказать, государственному делу. И очень хочу, чтобы сын пришел на НПЗ и продолжал мое дело.

«Сердцем завода» называют цех № 1 «Первичной переработки нефти». Именно здесь работает одна из самых крупных установок в России - ЭЛОУ-АВТ-12.

- На производстве самое главное - это коллектив. Все зависит от людей, ведь оборудование не может работать самостоятельно. От дружного и сплоченного коллектива зависит достижение определенных целей, - считает начальник цеха Рустам Нагимов. - Нефтяная отрасль - это ответственность перед людьми, с которыми ты работаешь, перед городом и страной в целом.

Ветеранам - забота, молодым - карьерный рост

Туапсинец Вадим Гаврилович Пономаренко уже давно на пенсии. После выхода на заслуженный отдых он стал председателем Совета ветеранов завода и ведет общественную деятельность. В День работников нефтяной и газовой промышленности его, а также Юрия Иосифовича Липерта, бывшего директора завода, и Веру Васильевну Попову, многие годы возглавлявшую профсоюз, поблагодарили за активную жизненную позицию и многолетний вклад в развитие предприятия.

Фото предоставлено ООО «РН-Туапсинский НПЗ»

- Я пришел на завод в 1971 году, работал слесарем и в службе технадзора, - рассказывает Вадим Пономаренко. - А сейчас помогаю ветеранам, которых на заводе 370 человек. Предприятие своих не бросает!

На сцену для поздравлений поднимется ведущий инженер по промышленной безопасности Татьяна Кучерова. Молодым специалистом пришла она на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод после института и смогла получить ответственную должность. Признается, добиться успеха ей помогла поддержка наставников и корпоративные программы.

- Предприятие оказывает поддержку, как только ты переступил его порог, - говорит Татьяна. - Я работаю 15 лет на заводе и никогда не пожалела о своем выборе.

Много добрых слов было сказано на торжественной церемонии награждения в адрес специалистов из большой семьи предприятия - операторов, слесарей, ремонтников, водителей, инженеров и лаборантов. Людей, которые верны своему делу и готовы знания, силы отдавать на развитие родного завода, компании Роснефть.