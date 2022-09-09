Плов – в Кабардинке, высокая явка – в селах. Как проходит первый день голосования на Кубани

Выборы продлятся до воскресенье, 11 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО

Свыше 2,8 тысячи избирательных участков открылись в пятницу на Кубани. На протяжении трех дней жители будут выбирать депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. Всего – 70 человек, 45 – по одномандатным округам, 25 – по партийным спискам.

Борются за место в ЗСК 232 кандидата. Параллельно на Кубани избирают 91 депутата органов муниципальных образований, глав 2 городских и 64 сельских поселений. Участие в выборах смогут принять 4,3 миллиона человек. Причем 57 тысяч сделают это впервые.

- Первые часы голосования прошли спокойно, нарушений и жалоб не зафиксировано. За ходом голосования сейчас внимательно следит Центр Общественного наблюдения. Специалисты оперативно отвечают на большое количество вопросов. Организация работы на избирательных участках хорошая – я сама сегодня голосовала, видела лично, – говорит Наталья Боева, эксперт Общественной палаты Краснодарского края.

Только в Краснодаре развернулись 392 избирательных участка, 377 – постоянных и 15 – временных. Это на 17 больше, чем на предыдущих выборах. На протяжении трех дней они будут работать по единому графику: с 8:00 до 20:00.

- Мы ожидаем высокую явку. Выборы в ЗСК всегда вызывали интерес у людей. По опыту могу сказать, что в сельской местности всегда активнее голосование. И я говорю о проценте от общего количества жителей, а не количества людей, отдавших голоса, – добавляет Владимир Коробчак, первый заместитель председателя Общественной палаты Краснодарского края.

По последним данным, за 3,5 часа – к 11:30 – самая высокая явка была в сельской местности. Здесь голоса отдали 7,79% жителей, в городах – 4,36%. А лидером среди муниципальных образований стал Ейский район. Участки на побережье Азовского моря посетили 5,39% людей.

Отметим, что избирателям дают сразу два бюллетеня. В первом они голосуют за партию, во втором – за кандидата.

- На каждом участке размещено специальное оборудование, выполнены все требования Роспотребнадзора. Хоть таких ужесточенных мер и нет, по сравнению с прошлым годом, на участках стоят антисептики, есть одноразовые ручки и маски, – говорит Сергей Петухов, член Общественной палаты Краснодарского края.

С каждым часом количество людей на участках растет. В Геленджике их открылось сразу 47. И за два часа местные жители отдали 881 голос. Это значит, что явка перевалила за один процент.

При этом лидерами рейтинга стали сельские поселения. Именно эти жители первые отдали голоса за кандидатов.

- Для них это как праздник. Например, в Кабардинке на набережной сегодня раздают плов, – заключил Петухов.

На каждом участке работают десятки наблюдателей. Только в Краснодаре их более 5,5 тысячи. Они следят за соблюдением законов во время голосования и подсчета бюллетеней.

- Участки на Кубани готовы на 100% по всем требованиям, в том числе и по санитарно-эпидемиологическим. Все участки оснащены урнами, привезено должное количество бюллетеней, проведен свет и интернет, – заключает Виктор Арбатов, эксперт общественной палаты Краснодарского края.

Ожидается, что свои голоса отдадут свыше 75% избирателей. А лидером рейтинга станет Краснодар и ближайшие села. Также высокую явку на выборах прогнозируют на побережье Черного моря: в Анапе, Геленджике и Сочи.

Отметим, что отдать голос можно и дома. Для этого необходимо оставить заявку в участковой избирательной комиссии. Причем сделать это необходимо до 14:00 11 сентября, последнего дня голосования.

Предварительные результаты выборов огласят уже 12 сентября, окончательные – в течение недели.