Здравницы Кубани примут матерей с детьми из Харьковской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Здравницы Кубани примут матерей с детьми из Харьковской области. Об этом сообщили ТАСС в совете министров области со ссылкой на председателя Андрея Алексеенко.

- Мам с детьми из опасных зон Харьковской области примет в своих здравницах Краснодарский край. Организацией эвакуации занимается военно-гражданская администрация региона, - сообщили в совете министров области.

Уточняется, что по итогам совещания председателя совета министров области Андрея Алексеенко Кубань примет как организованные властями группы эвакуированных, так и мам с детьми, которые приехали в регион самостоятельно.

Напоним, более чем за полгода здравницы Краснодарского края посетили более 5,5 тысячи детей из ДНР, ЛНР и освобожденных территорий Украины. Ребята отдохнули в лагерях и санаториях региона.

Кроме того, с начала специальной военной операции на Украине Краснодарский край направил жителям ДНР, ЛНР и освобожденных территорий 956 тонн гуманитарной помощи.

- На Кубани работает более 50 пунктов сбора на базе волонтерских центров, объединенного штаба «МыВместе», благотворительных фондов, общественных организаций и вузов. Также край взял шефство над Харьковской областью. Мы стараемся оказывать всю необходимую помощь, чтобы как можно скорее восстановить там нормальную жизнь, регулярно отправляем гуманитарные грузы, - ранее сообщал губернатор Вениамин Кондратьев.