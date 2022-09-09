Игра в четыре руки: что общего между оркестром и пластической хирургией

Фото: Вадим Зеленин

Во время любой операции требуются слаженные действия хирургов, анестезиологов и операционных сестер. Это напоминает игру оркестра, у медиков есть даже выражение: «операция прошла как по нотам». А если перед хирургами стоит задача за одну операцию решить сразу несколько проблем пациента, совместная работа особенно важна.

О том, в каких случаях к операционному столу одновременно становятся два пластических хирурга, «КП» узнала у специалистов клиники "Ланцетъ".

Вадим Зеленин - главный внештатный специалист по пластической хирургии в ЮФО, профессор, д.м.н.

Николай Зеленин - заведующий отделением пластической хирургии клиники "Ланцетъ", к.м.н. вот уже 10 лет работают единой командой.

Совместная работа пластических хирургов необходима при расширенных, комбинированных и сочетанных операциях. Давайте разберемся, что это такое.

Фото: Вадим Зеленин

Например, если при выполнении пластики век хирург делает еще и коррекцию носослезной борозды, то такая пластика век называется расширенной. Для более полного омоложения лица комбинируют пластику век с одномоментной пластикой лица и шеи, а нередко и губ. Как считают специалисты клиники «Ланцетъ», такая комбинированная операция позволяет получить значительно более качественный результат, чем при раздельном выполнении этих операций.

Если пациентка хочет не только улучшить форму груди, но и увеличить ее объем, тогда ей могут предложить комбинированную подтяжку груди с ее эндопротезированием или комбинацию подтяжки груди с одновременным ее наполнением собственным жиром.

Фото: Вадим Петров

Что касается сочетанных пластических операций, то они выполняются в разных анатомических областях и связаны с наличием у пациента сразу нескольких проблем. Эти проблемы могут быть вызваны генетическими факторами, физиологическими процессами, например, родами, заболеваниями или быть следствием травм.

Например, для одновременного омоложения области орбиты и устранения дефектов брюшной стенки можно легко сочетать пластику век с операциями на брюшной стенке. А генетически обусловленная форма носа может быть исправлена в сочетании с пластикой брюшной стенки, груди или удалением избытков жировых скоплений. Также для устранения послеродовых изменений возможно сочетание пластики груди и брюшной стенки.

Фото: Сергей Тиняков

Такой комплексный подход позволяет сразу существенно улучшить контуры фигуры женщины, а также помогают пациенту сократить расходы на лечение, так как отпадает необходимость дважды платить за анализы, госпитализацию и наркоз. Сильно уменьшается и срок реабилитации после операции.

Наконец, важным фактором является меньший психологический стресс для пациента, ведь настроиться на одну операцию гораздо легче, чем на две.

Решение о выполнении сочетанной операции всегда принимается на индивидуальной основе, учитывая здоровье пациента. Специалисты клиники анализируют общее состояние человека, тяжесть необходимых операций и вырабатывают четкий план предстоящего вмешательства и последующей реабилитации.

При выполнении сочетанных и комбинированных операций, когда в «оркестре» солируют одновременно два хирурга, очень важна их хорошая совместимость. Чтобы «музыка хирургии» звучала чисто, мало, чтобы оба врача были виртуозами, еще необходимо, чтобы они чувствовали друг друга и предугадывали все движения напарника.

Трогательнаягрудь.рф

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