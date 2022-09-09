В Краснодаре продают элитный особняк за 700 млн рублей

В Краснодаре продают до за 700 млн рублей. Фото: avito.ru.

В Краснодаре продают элитный трехэтажных особняк за 700 миллионов рублей. Площадь дома и участка, на котором он расположен, – поражают.

Несколько недель назад на популярном сайте объявлений появилась необычная публикация. Кто-то решил избавиться от дома, выставив на него огромную цену. Она подкрепляется месторасположением особняка и его размерами.

Дом находится на участке 40 соток. Фото: avito.ru.

- Дом находится в одном из лучших районов Краснодара. Он расположен на шикарном сквозном участке 40 соток, - говорится в объявлении.

При этом конкретные район или улицу продавец решил не указывать. Видимо, владелец хочет обезопасить себя от любопытных глаз.

В доме есть все необходимое для шикарной жизни. Фото: avito.ru.

Для любителей максимально комфортной и шикарной жизни в особняке есть все необходимое. Он оснащен подогреваемым переливным бассейном, детской площадкой, домиком для охраны. Также на территории находится гараж, который предназначен аж для 6 автомобилей, дом для обслуживающего персонала, зона отдыха, барбекю и большая открытая беседка с видом на сад. Но даже это еще не все.

- Также в доме имеется премиальный лифт. Он предназначен для быстрого доступа в любую точку дома. В особняке находится кинотеатр, зимний сад, винная и игровая комнаты, спа-зона с огромным бассейном, джакузи и сауной, - уточнил продавец на сайте «Авито».

На территории особняка есть гараж на шесть парковочных мест. Фото: avito.ru.

Ну и, конечно, какой человек сможет обойтись без просторной кухни-столовой, гостиной, зала для приемов, кабинета и спортивного зала. Кроме того, все восемь спален имеют собственный санузел и гардеробную.

- Сам дом полностью в дизайнерском ремонте. Он укомплектован мебелью и техникой от лучших производителей мира. В отделке использованы только премиальные материалы и дорогие породы дерева, - рассказали на сайте с объявлением.

Здание было построено в 2016 году. Фото: avito.ru.

Если вы все же захотите уехать из этого прекрасного места, для этого в доме есть несколько вариантов. Из особняка ведут два выезда с участка на две улицы.

Само здание было построено в 2016 году. Спустя шесть лет оно ждет своего нового обладателя. Как «скромно» выразился владелец объявления, кажется, это действительно лучший дом в Краснодаре.