Концерты на участках и сувениры молодым избирателям. Как проходит второй день голосования на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Уже вторые сутки жители Кубани выбирают будущих депутатов Законодательного собрания Краснодарского края. 45 человек пройдут по одномандатным округам, еще 25 – по партийным списком. За 70 мест борются 232 кандидата.

Помимо депутатов в ЗСК, местные жители избирают 91 депутата органов муниципальных образований, глав 2 городских и 64 сельских поселений. В первый день свои голоса отдали 19,5% жителей Кубани – 843 527 человек.

Принять участие в выборах на Кубани могут 4,3 миллионов человек. Причем 57 тысяч – впервые. Из них 5 – в Сочи.

- Это отличная возможность внести вклад в будущее страны и края, - отметил Александр Бобин, студент факультета экономики и права.

Отметим, что выборы продлятся три дня – с 9 по 11 сентября. Каждый день участки будут работать по 12 часов – с 8:00 до 20:00.

- Центр общественного наблюдения работает интенсивно. У нас постоянно находится группа волонтеров – члены "Молодежки ОНФ", студенты. Они отслеживают информационное пространство. Работают юридическая и информационная группы – наши юристы дают правовые консультации по вопросам избирательного законодательства, – рассказала Мария Шкрабина, член Общественной палаты Краснодарского края.

Ожидается, что участие в выборах примут 75% избирателей. А лидерами по количеству людей, отдавших голоса, станут Краснодар, Анапа, Геленджик и Сочи.

- Эксперты и наблюдатели Общественной палаты Краснодарского края не принимали участие в подготовке и работе УИК. Наша задача – общественный контроль за соблюдением избирательных прав граждан в ходе избирательных кампаний, – отметил Виктор Арбатов, эксперт Общественной палаты Краснодарского края.

Чтобы принятия участие в выборах, необязательно даже посещать участок. Можно сделать это прямо из дома. Для этого требуется оставить заявку в избирательной комиссии. Крайний срок – 14:00, 11 сентября.

- Я вчера побывала на 7 избирательных участках, и почти на каждом из них завтра пройдет концерт. Развлекательная программа пройдет для обеспечения торжественной атмосферы, чтобы люди порадовались, – рассказала Наталья Боева, эксперт Общественной палаты Краснодарского края.

Особое внимание на участках уделяют молодым избирателям. Так в Тимашевском районе она получают сувениры – на память о первых выборах.

Напомним, что завершатся выборы в воскресенье, 11 сентября. А первые итоги специалисты подведут уже в понедельник, 12-го числа.