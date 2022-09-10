Дети из Харьковской области останутся в лагерях Геленджика до 10 октября

Фото администрации Краснодарского края

Дети из Харьковской области отдыхают в лагерях Геленджика уже не первый раз. Сейчас на Кубани находится вторая смена с освобожденных территорий.

- Ребята останутся в здравницах ещё на одну смену – рассказали «КП» – Кубань» в министерство труда и социального развития Краснодарского края. – Для них создали все условия для полноценного отдыха и восстановления: подготовили развлекательную и образовательную программу. Дети обеспечены всем необходимым.

Отметим, что отдыхают детей в лагере «Медвежонок» в Кабардинке. Всего – чуть более 300 человек. Они приехали на Кубань в конце августа. И пробудут в регионе минимум до 10 октября.

Причем отдых ребята совместят с учебой. Уже 19 сентября они сядут за парты. Прямо сейчас лагерь занимается организацией учебного процесса. Обучением детей займутся студенты педагогических учреждений.