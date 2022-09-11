С детьми и праздничным настроением. Жители Кубани идут голосовать семьями

На избирательные участки многие приходят с маленькими детьми. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На Кубани более 2800 избирательных участков, участвующих в нынешней избирательной кампании, приступили к работе в третий день голосования. Жители края выбирают будущих депутатов ЗСК Краснодарского края. Напомним, 45 человек пройдут по одномандатным округам, еще 25 – по партийным списком. За 70 мест борются 232 кандидата.

По итогам второго дня голосования, по данным ЦИК, в избирательные комиссии жалоб не поступало. Член Совета при Президенте России Александр Брод рассказал о том, что выборы на Кубани проходят динамично и конкурентно. При этом уже свой выбор сделали более 1,6 миллиона кубанцев. Но основной поток избирателей ожидается именно 11 сентября.

С раннего утра 11 сентября на некоторых избирательных участках много желающих. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Краснодаре открылось 392 избирательных участка. И на некоторых из них с раннего утра люди с паспортами выстроились в очередь за бюллетенями, а самые первые счастливчики уже выходят из кабинок - успели отдать свой гражданский долг.

Многие, кстати, приходят с детьми. Хотят воодушевить своим примером.

- Чего рассказывать, лучше показать, что такое выборы и как они проходят. Пусть привыкает к тому, что и у него после совершеннолетия будет гражданскоий долг. С юных лет надо заложить, что от нашего выбора зависит будущее! - говорит Ольга Орлова, пришедшая в школу №97, где работает участок. - Я сама в детстве всегда с родителями ходила на выборы, так что можно сказать - продолжаем традицию.

Впервые свой выбор в этом году сделают 57 тысяч жителей края. Фото: Олег ЗОЛОТО

А еще некоторые люди приходят в праздничных нарядах. Например, несколько мужчин заполняли бюллетени в костюмах и галстуках-бабочках.

- На выборы как на праздник! - улыбаются краснодарцы, сделавшие свой выбор.

Проголосовать можно в течение всего дня. Участки работают до 20:00.

БУДЬ В КУРСЕ!

Как найти свой участок?

Человек, достигший 18 лет, прикрепляется к определенной участковой избирательной комиссии по месту прописки. Чтобы узнать, куда же идти, чтобы отдать свой голос, необходимо зайти специальный раздел на сайте Центризбиркома. Введите свой адрес регистрации, а затем нажмите кнопку «Искать».

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