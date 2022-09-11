С детьми и праздничным настроением. Жители Кубани идут голосовать семьями

На избирательные участки многие приходят с маленькими детьми.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
На Кубани более 2800 избирательных участков, участвующих в нынешней избирательной кампании, приступили к работе в третий день голосования. Жители края выбирают будущих депутатов ЗСК Краснодарского края. Напомним, 45 человек пройдут по одномандатным округам, еще 25 – по партийным списком. За 70 мест борются 232 кандидата.
По итогам второго дня голосования, по данным ЦИК, в избирательные комиссии жалоб не поступало. Член Совета при Президенте России Александр Брод рассказал о том, что выборы на Кубани проходят динамично и конкурентно. При этом уже свой выбор сделали более 1,6 миллиона кубанцев. Но основной поток избирателей ожидается именно 11 сентября.
С раннего утра 11 сентября на некоторых избирательных участках много желающих.
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В Краснодаре открылось 392 избирательных участка. И на некоторых из них с раннего утра люди с паспортами выстроились в очередь за бюллетенями, а самые первые счастливчики уже выходят из кабинок - успели отдать свой гражданский долг.
Многие, кстати, приходят с детьми. Хотят воодушевить своим примером.
- Чего рассказывать, лучше показать, что такое выборы и как они проходят. Пусть привыкает к тому, что и у него после совершеннолетия будет гражданскоий долг. С юных лет надо заложить, что от нашего выбора зависит будущее! - говорит Ольга Орлова, пришедшая в школу №97, где работает участок. - Я сама в детстве всегда с родителями ходила на выборы, так что можно сказать - продолжаем традицию.
Впервые свой выбор в этом году сделают 57 тысяч жителей края.
Фото: Олег ЗОЛОТО
А еще некоторые люди приходят в праздничных нарядах. Например, несколько мужчин заполняли бюллетени в костюмах и галстуках-бабочках.
- На выборы как на праздник! - улыбаются краснодарцы, сделавшие свой выбор.
Проголосовать можно в течение всего дня. Участки работают до 20:00.
БУДЬ В КУРСЕ!
Как найти свой участок?
Человек, достигший 18 лет, прикрепляется к определенной участковой избирательной комиссии по месту прописки. Чтобы узнать, куда же идти, чтобы отдать свой голос, необходимо зайти специальный раздел на сайте Центризбиркома. Введите свой адрес регистрации, а затем нажмите кнопку «Искать».
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