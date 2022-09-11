Избирательные участки открыты с 8:00. Фото: администрация Тахтамукайского района.

В Адыгее стартовал третий день голосования. В республике проводят сразу 43 избирательных кампании.

В течение трех дней в Адыгее проводят дополнительные выборы депутата Госсовета-Хасэ РА по одномандатному избирательному округу №21 Тахтамукайского района. Также проходят выборы в советы народных депутатов муниципальных образований и сельских поселений. Всего жители республики изберут 531 депутата.

195 избирательных участков работает в муниципалитетах региона, за исключением Майкопа. Они оборудованы камерами видеонаблюдения. Кроме того, на них дежурят наблюдатели от политических партий и общественных объединений.

В первый день голосования в Тахтамукайском районе явка составила 9,24%.

- На 15:00 10 сентября проголосовало 18,6% жителей республики. Нарушений на избирательных участках не выявлено, - сообщили в ЦИК Адыгеи.

11 сентября начался заключительный день голосования. Также сегодня выберут главу Республики Адыгея. Президент России Владимир Путин в конце августа внес на рассмотрение Государственного совета — Хасэ Адыгеи три кандидатуры на эту должность. В их число вошел действующий глава Адыгеи Мурат Кумпилов. Также депутат Госсовета — Хасэ Адыгеи, юрисконсульт ООО «ЖилМонтажСервис» Евгений Грунин. И председатель комитета парламента региона по законодательству, законности и вопросам местного самоуправления Александр Лобода.

На избирательные участки жители приходят целыми семьями. Кто-то берет с собой детей, а кто-то внуков. Участие в выборах принимают молодые люди, которые голосуют впервые и старейшины.

На избирательных участках следят за соблюдены всех требований по безопасному хранению бюллетеней. Они будут работать до 20:00.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что жители Адыгеи могут проголосовать на выборах из дома.