Женщина и мужчины бесстыдничали на общественном пляже. Фото: Галина Аверьянова.

В Туапсе туристы публично занялись сексом на пляже, где отдыхали дети. Об этом рассказала одна из отдыхающих, которая пришла на побережье около пансионата «Южный» вместе со своим ребенком. По ее словам, они расположились недалеко от воды, загорали, купались. А в какой-то момент заметила, что в нескольких десятках метрах от них компанию туристов обуяла страсть.

Трое мужчин и женщина не стали уединяться, а залезли друг на друга прямо на глазах у других людей. К слову, бесстыдников не смутило и то, что предаваться разврату они начали рядом с маленькими детьми.

Отметим, что пляж, на котором туристы занимались сексом, - общественный. А значит за их выходку грозит наказание.

Секс на пляже в Туапсе: видео людей, занявшихся сексом публично

Чтобы привлечь внимание правоохранителей, женщина записала на видео бесстыдников. На кадрах, которые попали в социальные сети, видно, что туристы никого не стеснялись и не спешили останавливать процесс из-за людей вокруг.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Опубликованным роликом уже заинтересовались в полиции Кубани - правоохранители начали разбирательства по данному поводу.

- Материал зарегистрирован по факту публикации в сети интернет, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. - Сотрудники полиции проводят проверку, устанавливают личности участников инцидента.

Отметим, что нарушителей общественного порядка могут привлечь к ответственности - их поведение расценивается как мелкое хулиганство. Им грозит наказание в виде штрафа или же арест на срок до 15 суток.