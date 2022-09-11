В Адыгее на избирательном участке проголосовала 101-летняя ветеран войны

Несмотря на почтенный возраст, Евдокия Спиридоновна решила прийти на участок лично и проголосовать. Фото: Телеграм-канал Аскера Савва.

Вот уж кто точно вдохновляет своим примером, так это долгожительница из адыгейского поселка Энем Евдокия Спиридоновна Нестерова. Она участвовала в боях с фашистами в составе частей войск НКВД, служила в особой пожарной части и спасла многих солдат из-под завалов. В 2022 году участница Великой Отечественной войны отпраздновала свой 101-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, о своем гражданском долге она не забывает. В выборах участвует всегда. Более того, на избирательные участки приходит лично!

Дойти ей помогли родные, которые также пришли, чтобы отдать свой голос за кандидата. Опираясь на палки для скандинавской ходьбы, Евдокия Спиридоновна сначала получила бюллетени, а затем, заполнив листки, опустила их в урну.

- Прошла войну, все 4 года была там. Мурманск, Архангельск, Кандалакшу, - поделилась ветеран воспоминаниями. - Желаю всем до ста лет дожить!

- Несмотря на свой почтенный возраст, Евдокия Спиридоновна никогда не упускает такую возможность, всегда делится с членами комиссии своей энергией и теплотой души, - поделился на своей странице глава Тахтамукайского района республики Аскер Савв.

Аскер Савв также добавил, что жизненный путь ветерана – яркий пример того, как нужно пронести в себе любовь к Отечеству.

Напомним, в Адыгее открылись все 195 избирательных участков. По итогам второго дня голосования, по данным ЦИК РА, в территориальные и центральную избирательные комиссии жалоб не поступало.

Свой голос на выборах депутатов советов народных депутатов районов и Адыгейска отдали более 52,3 тысячи человек, или 24,79% от общего числа жителей.

СПРАВКА «КП»

Евдокия Спиридоновна родилась в 1921 году в хуторе Красноармейский, который располагается за аулом Шенджий. Позже с семьей она переехала в хутор Новый Сад. В 1939 году вышла замуж и переехала в Белоруссию. Там ее и застала Великая Отечественная война.

В военные годы Евдокия Спиридоновна была медсестрой, выносила с поля сражения раненых бойцов и оказывала им помощь. Каждую минуту она рисковала своей жизнью. Старший сержант Нестерова участвовала в боях в составе частей войск НКВД, служила в особой пожарной части, спасла многих солдат из-под завалов. Демобилизовалась в 1946 году.