Крест 19 века много лет пролежал на мелководье. Фото: Сергей Стряпухин.

В Новороссийске у Суджукской лагуны нашли православный крест 19 века. Его обнаружили во время субботника в браконьерской сети. Об этом сообщил «Новороссийский рабочий».

Общественные экологи предложили жителям и гостям города выйти и убрать берега озера Соленого. Инициативу поддержала преподаватель Морского колледжа Наталья Березенко. Она вышла на субботник с двумястами первокурсниками. Организовать работу помог инспектор управления ООПТ Краснодарского края Константин Власов. Он выступил в роли координатора и объявлял, кто куда должен идти и что убирать. Администрация Южного района помогла тем, что выделила перчатки и мусорные пакеты. А также организовала оперативный вывоз мусора.

- Очистку начали со стороны косы и парковки Алексино. Чистили заросли тростника и собирали все, что не смогли донести до урн отдыхающие, - уточнил «Новороссийский рабочий».

Подобную тщательную уборку лагуны не проводили очень давно. Горы мусора лежали вместе с погибшей рыбой. Среди них Сергей Стряпухин нашел брошенную браконьерскую сеть, лопату и, самое главное, крест. Предмет сильно удивил всех присутствующих. Было очевидно, что он пролежал на мелководье долгие годы.

Во время субботника нашли браконьерскую сеть, лопату и крест. Фото: Сергей Стряпухин

Святыню случайно нашли курсанты местного колледжа. Артефакт они сфотографировали и решили показать отцу Георгию (Юрию) Белькинду. Он смог легко определить, что это напрестольный крест 19 века, который является одним из важнейших атрибутов православного храма.

Существует несколько версий того, как именно святыня оказалась и пролежала столько лет в воде.

- Возможно, здесь расстреливали монахов. Это происходило достаточно часто, после прихода в город советской власти. Краевед Александр Герасименко хорошо знает и глубоко изучает эту страницу истории. Он сделал предположение, что кто-то из священнослужителей перед расстрелом мог спрятать крест из храма, - поделился Сергей Стряпухин.

Сотрудники Морского колледжа пообещали передать старинный предмет в Новороссийский городской исторический музей-заповедник. А его реставратор Игорь Кузин, сказал, что они примут такую реликвию.