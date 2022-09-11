В городе явка растет ближе к вечеру, а в селах голосуют утром. Советник губернатора Кубани по развитию гражданского общества и правам человека рассказал о ходе выборов

Андрей Зайцев призывает жителей Кубани идти на выборы. Фото: Анастасия БАРБАШ

В Краснодарском крае продолжается основной день голосования. Жители региона выбирают депутатов, которые будут представлять их интересы на ближайшие пять лет в Законодательном Собрании. В нескольких районах и городах выбирают депутатов в местные Думы или Советы.

Явка на 15:00 составила почти 46%. Отдали свой голос 1 млн 978 тысяч человек.

- Общая активность избирателей по Краснодарскому краю – 45,6 %, - проинформировали в избиркоме.

В городской и сельской местности голосуют по-разному. Сельчане предпочитают приходить на выборы утром, а горожане идет на избирательные участки ближе к вечеру.

- Явка традиционно выше в сельской местности, чем в городе, - рассказал советник губернатора Кубани по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев. - Чем явка выше, тем меньше фальсификаций. Поэтому призываю всех идти на выборы.

В Краснодарском крае работает общественный мониторинг. Эксперты следят за информационными вбросами и нарушениями, которые допускаются в ходе голосования.

- Мы узнаем и перепроверяем информацию не только через избиркомы, ТИКи, УИКи, но и через экспертов независимого общественного мониторинга, которые будучи политологами, юристами, социологами дают профессиональную оценку происходящему, - отметил Андрей Зайцев.

Голосование продлится до 20:00.