Арендованную землю можно выкупить

В Краснодарском крае, как и по всей стране, начала действовать новая мера государственной поддержки. У жителей региона появилась возможность без торгов выкупать землю, которую они арендуют у государства для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или под огороды. "КП"-Кубань" попросила юриста ответить на главные вопросы, касающиеся новых правил пользования землей.

На что опираться

Новые правила диктует федеральный закон №312-ФЗ от 14 июля 2022 года. На Кубани арендаторы уже начали обращаться к властям за правом выкупа земли в собственность.

Кому нельзя будет выкупить арендованную землю, а кому – можно

Право выкупа распространяется на граждан, ведущих садоводство и огородничество, которым были выделены земельные участки под эти цели.

- Это может быть только гражданин Российской Федерации или российское юридическое лицо, - уточнил "КП" - Кубань" Алексей Иванов, управляющий партнер адвокатского бюро "Правовой статус". - Он должен обратиться в уполномоченный орган (администрацию населенного пункта) с заявлением о выкупе земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения торгов.

Какие документы нужны

В заявлении необходимо указать:

- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность (паспорт);

- наименование и место нахождения заявителя;

- кадастровый номер земельного участка;

- основание (договор аренды) предоставления земельного участка без проведения торгов;

- цель использования земельного участка;

- почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.

- Заявление власти обязаны рассмотреть не позже 30 дней. В случае отказа, можно обратиться в суд, - уточняет Алексей Иванов.

Если использовалась под огород земля лишь формально?

Есть случаи, когда земля предоставлена властями муниципалитета гражданину в аренду под огород. Но за все годы пользования на нем вырос лишь бурьян.

- Это не должно стать причиной отказа. Если гражданину предоставлен земельный участок в аренду, предполагается, что он его использует по назначению. В случае, если он обратиться с заявлением, предоставил все необходимые документы, уполномоченный орган обязан его рассмотреть, - поясняет юрист.

Может ли условный огород стать площадкой для новых ЖК?

На Кубани обладать землей мечтает каждый. Иногда любая брешь в законе используется, чтобы построить на ней очередной многоквартирный дом. Спрос на жилье в регионе по-прежнему колоссальный.

- В рамках приобретения земельного участка без торгов - нельзя. Гражданин приобретает земельный участок с установленным целевым назначением. Порядок изменения целевого назначения участка — это совершенно другая процедура и она не связана с выкупом, - поясняет Алексей Иванов.

Если на земле уже что-то построено

Садовый домик или сарай - не испортит планы арендатора.

- Выкупить ее можно. Это не является основанием для отказа, - говорит юрист.

Сколько действует мера?

- Законодатель принял такие положения и изменения внесены в соответствующие нормативно-правовые акты. Срок действия не указан. Поэтому пока бессрочно. Что будет завтра, сказать трудно, - уточнил он.

К слову, купить государственную землю можно только по полной кадастровой стоимости.