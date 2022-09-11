Председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. Фото: ikkk.ru

11 сентября в 20:00 закрылись двери всех участковых избирательных комиссий на территории Кубани. Кампания продолжалась в течение трех дней. Жители края традиционно активно проявляли свою гражданскую позицию.

Голосовали и юные избиратели, которым недавно исполнилось 18 лет, и пожилые, среди которых были и ветераны войны. Так, свой гражданский долг выполнил 101-летний Иван Курбаков из Геленджика.

В Белореченском районе молодожены пришли на выборы после бракосочетания. Дарья и Вячеслав Земляные решили не только скрепить свой союз официально, но также исполнить гражданский долг.

Лолитта и Егор Булатниковы.

Их пример вдохновил и еще одну пару из Сочи. Лолитта и Егор Булатниковы голосовали на избирательном участке сразу после того, как вышли из загса.

Лолитта и Егор Булатниковы.

Отличилась и Анапа. В третий день голосования избирателям и членам комиссии настроение поднял Песковик.

А на другом участке выступил популярный народный ансамбль казачьей песни. Коллектив сделал всем присутствующим музыкальный подарок. Он исполнил песню «Хороша Кубань».

В Анапе голосовал Песковик - символ курорта.

- Всего на Кубани завершились 102 избирательные кампании, - сообщили в избиркоме края. - Самая значимая из них – выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва.

Теперь членам избирательной комиссии предстоит подсчитать итоговую цифру по явке, а также количество голосов, которые набрали кандидаты в ходе голосования.

Глава избиркома Кубани Черненко рассказал, как прошли выборы в Краснодарском крае.

- После закрытия участков члены избирательной комиссии не заканчивают свою работу. Они незамедлительно приступают к подсчету голосов, как того требует закон. Это очень сложная процедура, которая предполагает несколько этапов, в том числе работа со списками, погашение бюллетеней, - сказал председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко. - Будем считать столько, сколько нужно. Мы это делаем открыто, в присутствии наблюдателей.

Предварительные итоги голосования, по словам Алексея Черненко, будут объявлены 12 сентября.

- По некоторым, мы знаем, территориям бюллетеней не два, как по всему краю. Идут еще и муниципальные выборы. В некоторых и четыре бюллетеня избиратели имели возможность

получить и проголосовать. Потому будет спокойный, размеренный и сложный процесс подсчета, - добавил Алексей Черненко. - Официальные результаты будут подведены исключительно на заседаниях комиссии окружных и нашей краевой.

Отметим, что федеральный эксперт Александр Брод отметил прозрачность выборов в Краснодарском крае. Кроме того, председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова рассказала, что наблюдалась высокая конкуренция между партиями и кандидатами.

- Мы уже говорили, что у нас на 25 мест в парламенте претендует по 16 человек на один мандат, - сообщила Любовь Попова. - По другим округам - на один мандат претендует по 4-5 человек. В связи с высокой конкуренцией бывает, что на участках возникают спорные ситуации.

Однако, как отметила Любовь Попова, наблюдатели работали, согласно единым стандартам наблюдения за избирательной комиссией.

- Работа избирательных комиссий, наблюдателей, экзитполов соответствуют законодательству. На горячую линию уполномоченного обращений не поступало. Те сообщения, которые были получены избиркомом, сейчас проверяются будут приниматься соответствующие меры, - сказал уполномоченный по правам человека в Краснодарском крае Сергей Мышак.

Напомним, ранее глава избиркома Кубани прокомментировал Элле Памфиловой видео с подозрением на вброс бюллетеней в Геленджике.

КСТАТИ

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