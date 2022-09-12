На Кубани у фермера сгорел ангар с сеном площадью с футбольное поле

Фото: ГУ МЧС по региону

Крупный пожар произошел ночью 12 сентября в станице Владимирской Лабинского района. Там у местного фермера сгорели запасы сена. Огонь охватил 4000 кв. м. ангара - это сравнимо с площадью футбольного поля.

- Сообщение о возгорании поступило в 04:5. К месту пожара направлены силы и средства МЧС России. В 04:52 установлено, что произошло возгорание сена в металлическом ангаре на площади 4000 м.кв. Незамедлительно поданы стволы на тушение пожара, создано несколько боевых участков, чтобы не допустить распространение возгорания, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: ГУ МЧС по региону

В 05:42 пожар локализован, в 06:40 ликвидировано открытое горение. Пожарные продолжают работать на месте, они проливают все тюки сена, чтобы исключить все тлеющие участки, из-за которых сено может снова вспыхнуть.

- Всего к тушению пожара привлечено от РСЧС 46 человек, 16 единицы техники, от МЧС России 29 человек, 9 единиц техники, - добавили в МЧС.

Угрозы распространения нет, нет и пострадавших. О причинах пожара не уточняется, назначены экспертизы. Специалисты проведут проверку, в том числе выяснят, мог ли это быть поджог.

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