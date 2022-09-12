ЦИК обнародовал предварительные результаты голосования на Кубани

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае обработали более 99% бюллетеней. Центральная избирательная комиссия обнародовала предварительные результаты голосования.

На выборах депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края VII созыва «Единая Россия» набрала 70,81% голосов, на втором месте КПРФ (10,75%), на третьем – ЛДПР (6,63%).

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Исходя из данных ЦИК, за «Единую Россию» проголосовали 1,6 млн жителей Краснодарского края, за КПРФ отдали 247 тысяч голосов, за ЛДПР проголосовали 152 тысячи человек, «Справедливую Россию - За правду» выбрали 133 избирателя и на пятом месте оказалась партия «Новые люди» со 112 тысячами голосов.

Всего в регионе завершились 102 избирательные кампании. Во всех муниципалитетах края работали свыше 2,8 тысяч избирательных участков. В голосовании приняли участие 53,3% жителей региона.

Отметим, что эти данные предварительные. Окончательные итоги трехдневного марафона на Кубани будут объявлены не раньше 14 сентября.

- Официальные результаты будут подведены исключительно на заседаниях комиссии окружных и нашей краевой, - сообщил председатель избирательной комиссии Краснодарского края Алексей Черненко.