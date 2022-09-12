Александр Брод: жители Сочи проголосовали в пользу сильнейших

Подводятся итоги выборов. Фото: администрация Сочи

В Сочи по состоянию на утро обработано 99,2% протоколов участковых избирательных комиссий из 244. Подсчет голосов завершается.

Активность избирателей в Сочи составила около 55%. Это беспрецедентная явка для города курорта. Так на прошлых выборах депутатов ЗСК в 2017 году она составляла лишь 32%.

Подсчет голосов завершается. Фото: администрация Сочи

Как отмечают эксперты, одним из факторов высокой гражданской активности стали- максимальная информированность населения, качественная подготовка самих участков, в том числе по их оснащению и по доступности маломобильных граждан. Кроме того, безусловно это и возросший кредит доверия к власти.

Контроль за выборами осуществляли 2195 наблюдателей, около 500 из них- независимые наблюдатели от Общественной Палаты.

-Город сделал все возможное, чтобы выборы прошли свободно, открыто, доступно и достойно. Выборы были реально конкурентными. В них участвовали представители разных политических сил. Сочинцы проголосовали в пользу сильнейших. Тех, кому они доверяют, кому они поручают развитие своего славного города, - заявил член совета при президенте России, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Александр Брод.

Комиссия обработала 96% бюллетеней. Фото: администрация Сочи

Завершается подсчет голосов в присутствии общественных и партийных наблюдателей. Нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования - не было, прозрачность избирательного процесс обеспечена на самом высоком уровне, отметил правозащитник Александр Брод.

- Я поздравляю сочинцев с этим важным событием. Желаю городу развития, созидания. А жителям здоровья и уверенности в завтрашнем дне, - сказал Александр Брод.

По данным на 9 утра 12 сентября,, «Единая Россия» набрала 70,81% голосов, на втором месте КПРФ (10,75%), на третьем – ЛДПР (6,63%).