Смог и едкий запах гари накрыл Краснодар

Смог появился в разных районах Краснодара.
Утром, 12 сентября, Краснодар накрыл смог. Жители города почувствовали запах гари. Он появился после 9 часов.
- В 7 утра собиралась на работу, еще ничего не было. А сейчас дышать невозможно. Все окна в офисе закрыты, но все равно ощущение, что сидишь у костра в лесу, - говорит жительница Краснодара Евгения.
Воздух в городе действительно сильно загрязнен. По данным приложения Эковизор, показатель чистоты воздуха равен 480. Это опасное значение, и людям с хроническими заболеваниями лучше остаться дома или вовсе выехать из Краснодара.
Приложение фиксирует опасные показатели.
В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили предварительно, что дым несет из соседней Адыгеи.
- Ветром переносит смог с территории Республики Адыгея, - рассказали в пресс-службе ведомства.
Специалисты выясняют причину загрязнения воздуха.