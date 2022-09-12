Смог и едкий запах гари накрыл Краснодар

Смог появился в разных районах Краснодара.

Утром, 12 сентября, Краснодар накрыл смог. Жители города почувствовали запах гари. Он появился после 9 часов.

- В 7 утра собиралась на работу, еще ничего не было. А сейчас дышать невозможно. Все окна в офисе закрыты, но все равно ощущение, что сидишь у костра в лесу, - говорит жительница Краснодара Евгения.

Воздух в городе действительно сильно загрязнен. По данным приложения Эковизор, показатель чистоты воздуха равен 480. Это опасное значение, и людям с хроническими заболеваниями лучше остаться дома или вовсе выехать из Краснодара.

Приложение фиксирует опасные показатели.

В пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю сообщили предварительно, что дым несет из соседней Адыгеи.

- Ветром переносит смог с территории Республики Адыгея, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Специалисты выясняют причину загрязнения воздуха.