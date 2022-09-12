Солнце в нимбе повисло над Черным морем

Это такой оптический эффект

Жители Анапы наблюдали необычное оптическое атмосферное явление. Над курортом повис необычный радужный круг огромного размера, внутри которого находится солнце.

Оно известно как гало. При определенных условиях солнечные лучи преломляются в атмосфере, что вызывает различные оптические иллюзии. Их можно наблюдать невооруженным глазом.

Гало, по словам астрономов, в Краснодарском каре - не редкость. Наблюдать его в небе можно в любое время года независимо от времени суток. Но чаще его можно наблюдать зимой, а вот летом - только раз в несколько лет.

- Если считать, что сентябрь на Кубани - четвертый летний месяц, то мы столкнулись как раз с такой редкостью, - говорит астрофизик Алексей Иванов.

Кстати, специалисты уверяют, что гало сигнализирует о приближении теплого атмосферного фронта. А это значит, что на регион надвигаются почти тропические ливни с грозами.

Как раз об этом предупредили синоптики регионального Гидрометцентра.

- Погода в крае будет нестабильна, в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни, грозы, град и порывы ветра. На 3 дня, с 12 по 15 сентября, в крае объявлено штормовое предупреждение, - сообщает тг-канал Краснодарского центра погоды.