Птицефабрика «Новороссийск» отмечает 55-летний юбилей 13 сентября

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Символично, что этот праздник совпадает с днем рождения Краснодарского края, в котором зародилось и развивалось предприятие.

К своему 55-летию птицефабрика подходит с большими достижениями. В 2022 году предприятие получило диплом «За заслуги в отрасли агропромышленного комплекса» в номинации «Лучшее птицеводческое предприятие по производству яйца». В 2021-м стало обладателем премии города Новороссийск «Во благо Новороссийска» в номинации «Сделано в Новороссийске», «100 лучших товаров» и краевого конкурса в области качества «Сделано на Кубани» в номинации «Продовольственные товары». А в 2017 году птицефабрику посетил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Накануне юбилея мы встретились с бессменным руководителем птицефабрики Владимиром Мхитаряном, который возглавляет ее уже 22 года, и поговорили о том, чем живет сейчас его любимое предприятие, как менялось в течение 55 лет и как будет развиваться дальше.

Ломая стереотипы

Птицефабрика «Новороссийск» однозначно ломает стереотипы о сельскохозяйственных фермах. Здесь нет ни намека на специфические запахи и всего того, чем раньше отличались сельхозпредприятия. Кругом чистота и порядок, даже в птичниках нет ни соринки.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Корпуса предприятия расположены в нескольких населенных пунктах. В станице Натухаевской выращивают птицу, производят яйцо и удобрения. В Цемдолине занимаются обработкой мяса птицы, производством колбасных изделий и полуфабрикатов, яичного порошка. В Красноармейском районе выращивают птицу и производят яйцо. Есть птицеводческая бригада и в Крыму. А в станице Раевской идет строительство нового комбикормового завода.

Конечно, такое большое хозяйство требует тщательного внимания и контроля, в том числе за здоровьем птицы и качеством продукции. Этими вопросами занимаются собственная ветеринарная служба и технологи предприятия.

От цыпленка - до яйца

Одно из основных производств расположено в станице Натухаевской. В отдельных корпусах здесь с суточного возраста выращивают молодняк. Затем подрощенная птица переезжает в большие корпуса, оборудованные шестиэтажными клетками.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Сейчас на площадке в Натухаевской находится около миллиона птиц. Их обслуживанием занимаются всего 45 человек, в том числе 12 птичниц и слесарей. А в смене в птичнике, рассчитанном на 172 тысячи птиц, и вовсе два человека. Оптимизировать труд позволяют современные технологии. Корм и вода подаются автоматически, нужную температуру воздуха в помещении поддерживает система микроклимата, яйца прямо из клеток по специальной ленте транспортируются в яйцеприемники. Сотрудникам остается следить за сигналами автоматики и поддерживать чистоту в клетках.

Примечательно, что тот объем поголовья, который сейчас имеется на площадке в Натухаевской, при отсутствии современных технологий обслуживали бы 200 человек. Но предприятие не собирается останавливается на достигнутом, а ищет новые подходы для того, чтобы облегчить труд людей, повысить производительность и улучшить результаты. Для этого в течение двух лет планируют цифровизировать весь процесс на фабрике, чтобы сразу видеть результаты и оперативно воздействовать на тот или иной участок работы.

Каждое яйцо на счету

Ежемесячно птицефабрика "Новороссийск" производит 18 миллионов штук яиц. Всего в этом году планируют произвести 230 миллионов яиц, это на 23 миллиона больше, чем в 2021-ом.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Примечательно, что первые руки, которые касаются яйца, - это руки покупателя. Весь процесс от несушки до магазинного прилавка полностью автоматизирован.

В специальном корпусе яйца проходят предварительный беглый осмотр сотрудниками на предмет явного брака, а затем каждое из них тщательно анализирует современное оборудование. Сначала в ход идут специальные молоточки, выявляющие трещины и микротрещины. Бой отправляется на производство яичного порошка, а прошедшие проверку яйца продолжают движение по ленте, где их ждет взвешивание. После этого они сортируются и маркируются автоматикой по категориям: столовое, 1-я категория, 2-я категория, высшая категория, отборное. Далее продукция отправляется в упаковку.

Движение яиц не останавливается ни на минуту, а за каждым из них тщательно следит компьютер, который в режиме реального времени выводит всю информацию о продукции на монитор.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

После того как яйца упакованы, они отправляются в фирменные магазины фабрики и другие торговые точки Краснодарского края, Крыма и Абхазии. Компания сотрудничает с такими крупными ритейлерами, как "Магнит", "Табрис", "Метро", "Пятерочка".

Продукция со знаком качества

Помимо яиц, птицефабрика "Новороссийск" производит широкий ассортимент мяса птицы, полуфабрикатов и готовой продукции, яичный порошок. Ежемесячные объемы производства впечатляют: 31 тонна мясных натуральных полуфабрикатов, 3 тонны колбасных изделий и копченостей, 4 тонны замороженных полуфабрикатов.

Эту продукцию можно приобрести в фирменных магазинах и точках выездной торговли фабрики.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Полюбились покупателями готовые продукты: бедра, голени, окорочка и крылья копчено-вареные, различные мясные рулеты, ветчины и колбасы, филе, цыплята и многое другое - всего около 30 наименований вкусной продукции собственного производства.

А еще очень популярны полуфабрикаты, которые выпускает предприятие. Все вкусное и натуральное. Например, начинку для пельменей готовят исключительно из мяса птицы, перца и лука. Никаких красителей и консервантов. Производят пельмени полуавтоматическим способом - специальный аппарат разделяет продукт на отдельные единицы, затем им вручную придают необходимую форму. А вот манты и чебуреки делают полностью вручную.

Мясные полуфабрикаты представлены отбивными, котлетами по-киевски, люля-кебаб и наггетсами.

Залог вкусной продукции - правильное питание птицы

За рационом птицы на предприятии следят очень тщательно. Все питание - исключительно растительное, без посторонних добавок. Зерно и кукурузу, на которую делают основной упор в рационе, покупают у кубанских сельхозпредприятий, а перерабатывают на собственном комбикормовом заводе. Сейчас он расположен в Цемдолине, но совсем скоро предприятие запустит современный комбикормовый завод в ст. Раевской.

Производительность нового комбикормового завода составит 15 тонн в час. Первоочередной задачей предприятие ставит обеспечить собственное производство качественными кормами. Также планируют наладить сотрудничество с крестьянско-фермерскими хозяйствами и фабриками.

Запустить новый комбикормовый завод планируют до конца этого года.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

Как все начиналось

Это сейчас птицефабрика «Новороссийск» - предприятие полного цикла с современными технологиями. А начиналось все с небольшой птицефермы и тяжелого ручного труда.

С 1967 по 2022 год фабрика прошла огромный путь развития. Сначала была выгульная система: птица находилась в свободном выгуле, зимой ее содержали в птичниках, а летом в ящиках вывозили на поля. Далее последовали напольное содержание, потом клеточное. Труд работников в эти периоды был очень тяжелый, а условия суровые. Но предприятие никогда не стояло на месте, постоянно модернизируя производство и оптимизируя трудовой процесс.

Почти половину своего пути птицефабрика "Новороссийск" прошла во главе с генеральным директором Владимиром Мхитаряном. Он возглавляет предприятие уже 22 года, но трудовой стаж Владимира Амаяковича на птицефабрике гораздо больше - 40 лет. Начинал он простым слесарем, потом работал инженером по механизации трудоемких процессов, заведующим ремонтной мастерской, цеха птицеводства, заместителем директора. Наверное, благодаря тому, что Владимир Мхитарян прошел весь путь от простого рабочего до руководителя, сейчас он знает каждый процесс на фабрике, каждый миг ее работы, все то, чем живет производство и коллектив.

Будущее предприятия

За 55 лет работы птицефабрика прошла колоссальный путь развития. Но, как говорит Владимир Мхитарян, предела совершенству нет. Предприятие не собирается останавливаться на достигнутом. У рачительного руководителя много планов, которые он собирается воплотить в жизнь со своим коллективом.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

- Если говорить о перспективах развития нашего предприятия, то, кроме строительства комбикормового завода, мы будем строить еще убойный цех, в дальнейшем у нас будет реконструкция колбасного цеха, полуфабрикатов, цеха переработки мяса. Задач много. В том числе раз мы будем много выпускать разной продукции, конечно, мы будем проводить реконструкцию и строительство своих фирменных магазинов - уже в новом стиле. Чтобы наши покупатели с удовольствием приходили в магазины и брали качественную продукцию "Новороссийской" птицефабрики, - делится планами на будущее Владимир Мхитарян.

Главное богатство предприятия — это люди

Залог успешного предприятия — это коллектив. Сегодня на птицефабрике «Новороссийск» трудятся порядка 300 человек. Около 40% сотрудников — это люди, работающие здесь более 10 лет. Есть и те, кто предан любимому делу больше 40 лет. Немало и трудовых династий, которыми гордится предприятие. Одной из них является семья Мхитарян, ведь по стопам отца, поддерживая семейный бизнес, пошли и дети Владимира Амаяковича.

На предприятии создан профсоюз, а сотрудники имеют хорошие льготы. Например, три раза в неделю ведет прием терапевт, имеется и собственный стоматолог.

Поддерживает птицефабрика не только своих сотрудников. Компания занимается благотворительностью и является спонсором команды по мини-футболу «Луйс».

- В канун наступления нашего праздника хотел бы всех поздравить, пожелать крепкого здоровья семьям, благополучия, чтобы с хорошим настроением приходили на работу. А руководство предприятия будет все делать для того, чтобы люди получали и достойную зарплату, и имели к себе достойное человеческое отношение, - обратился к коллективу Владимир Мхитарян накануне праздника.