Засуха подбирается к болотным кипарисам под Анапой

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Кипарисовое озеро под Анапой заметно обмелело, а уникальные болотные деревья могут остаться без питания. Из рукотворного водоема уходит вода, сильных дождей не было в районе Сукко давно. Туристы теперь могут подобраться к уникальным кипарисам без лодок и катамаранов. Люди по мелководью целыми группами идут к растениям, чтобы сделать эффектные снимки. Но такое поведение может негативно сказаться на состоянии краснокнижных красавцев.

- У кипариса болотного обнажены пневматофоры (корни, которыми дышат деревья – прим. ред.) на верхних боковых корнях, - говорят специалисты экопарка Сукко. - Наступать на корни категорически запрещено. Это может привести к увяданию и гибели деревьев.

Такой же точки зрения придерживаются экологи. Лишний контакт с человеком может стать причиной заболеваний кипарисов.

- Ломать ветки и кору, топтать корни нельзя. Это открывает ворота для инфекций, болезнь может погубить экосистему, - рассказал член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Два года назад кипарисы выдержали натиск желающих прикоснуться к природе. Тогда озеро пересохло до последней капли. Туристы подбирались к деревьям пешком, некоторые заходили за сигнальную ленту, которой были огорожены растения. Смогут ли дальше 32 кипариса противостоять толпам отдыхающих, большой вопрос.