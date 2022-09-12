Предварительные итоги выборов на Кубани: «Единая Россия» повторила успех пятилетней давности

Избирательные участки закрылись, после чего комиссии приступили к подсчету голосов. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Выборы-2022 показали заметный рост явки, в сравнении с показателями 5-летней давности. Явка составила 53,34%. Хотя в городах народ голосовал не так активно, как на селе. В эфире «Прямой линии» на радио «КП» - Краснодар» (91.0 FM) обсудили с экспертами итоги и ход выборов на Кубани. - В Краснодарском крае действует такой здоровый консерватизм. У старшего поколения есть привычка выполнять свой гражданский долг. Конечно же, люди на селе понимают, что от власти что-то зависит. Их депутаты выступают гарантами их интересов. А городской житель очень самодостаточен, он считает, что ему все положено и так, и равнодушен зачастую к тому, кто будет представлять его интересы в краевом ЗСК, - пояснил в эфире радио «КП» - Краснодар» советник губернатора Кубани по развитию гражданского общества и правам человека Андрей Зайцев.

В целом в крае «Единая Россия» повторила успех пятилетней давности, но при более высокой явке.

- А вот КПРФ немножко просела, - говорит эксперт Общественной палаты Краснодарского края Андрей Баранов. - Потеряла часть голосов и ЛДПР. Это связано со смертью лидера партии Владимира Жириновского. Зато мы видим, что за пять лет «Справедливая Россия - патриоты за правду» смогли нарастить свое влияние на 2,2%. «Новые люди» свежая партия, и результат у них немаленький. За них голосовал в большей степени либеральный электорат.

Эксперты сошлись во мнении, что кандидаты как в ЗСК, так и в муниципалитеты в последнее время становятся все моложе. Связано это с тем, что в Краснодарском крае работают новые механизмы, которые позволяют молодежи проявить себя. Например, молодежный парламент, он идет параллельно с ЗСК. Ну и существуют разнообразные конкурсы, такие как «Лидеры Кубани».

На избирательных участках работало 16 тысяч общественных наблюдателей. Дополнительно за порядком следили и специалисты общественного мониторинга. Они принимали звонки на горячую линию. В целом выборы в крае прошли спокойно. По предварительным оценкам, были лишь единичные случаи нарушений. По большей части люди обращались на горячие линии за тем, чтобы узнать адрес избирательного участка, уточнить время работы. - Для многих людей поход на выборы - это не только возможность отдать свой голос, но и самовыразиться. Так, в этот раз было много пар, которые приехали на участки из загса. На мой взгляд, в этом нет ничего плохого. Потому что выборы - это праздник, - пояснил Андрей Зайцев.

КОНКРЕТНО

Партийное распределение на Кубани:

1. «Единая Россия» - 70,80%,

2. КПРФ - 10,76%,

3. ЛДПР – 6,63%

4. «Справедливая Россия - За правду» - 5,78%

5. Партия «Новые люди» - 4,86%

СТОП-КАДР

Песковик - это символ Анапы, где зимой практически не бывает снега. Поэтому на смену снеговику он и пришел. И в прошлые выходные Песковик даже сходил на выборы и проголосовал. Этот избиратель появился на пороге городской школы №2. Южный брат Снеговика предъявил паспорт и прошагал в кабинку для голосований под восторженные возгласы остальных избирателей.

Несмотря на громоздкий костюм, бросить в урну бюллетень удалось с первого раза. Фото: t.me/anapaofficial

Конечно же, просто так он не проголосовал, за костюмом Песковика скрывалась сотрудница анапской мэрии Полина Мищенко.

- Хотела поднять настроение всем голосующим, и, кажется, мне это удалось, - сказала, выйдя из участка девушка.