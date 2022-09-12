В одном из крупных районов Краснодара на неделю отключат горячую воду

Ее придется греть

Только жители краевой столицы вздохнули с облегчением, что двухнедельная профилактика везде прошла, как тепловики огорошили новостью. Оказывается, с 26 сентября по 2 октября самый крупный поставщик тепла в краевой столице - Краснодартеплоэнерго - будет менять изношенный участок трубы на ул. 1-й проезд Заречный.

Это значит, что в квартирах почти 150 тысяч жителей КМР в эти дни не будет горячей воды. Наши читатели возмущаются, мол, неужели нельзя было сделать это летом, когда в кранах две недели свистел воздух?

-В мае и июне мы действительно уже проводили работы в этом районе, а также в соседних. Заменили теплосети в районе Старокубанского кольца, на ул. Тюляева, 30-й Иркутской дивизии. Все участки успешно прошли испытания, - рассказал «КП» главный инженер Краснодартеплоэнерго Александр Казаков. - Однако спустя три месяца во время обследования сети при помощи специального оборудования мы нашли еще один участок с низкой степенью надежности.

Тепловики вскрыли это место и пришли к выводу, что за 40 с лишним лет работы труба отработала свой срок. И решили оперативно заменить почти полкилометра, а диаметр ее увеличат с 600 мм до 700 мм, чтобы кипятка хватило всем.

Работы решили не откладывать, несмотря на то, что реконструкция обойдется поставщику в солидную сумму: более 40 миллионов рублей.

-Лучше заменить трубу сейчас, дабы не подвергать абонентов риску остаться на долгий срок без горячей воды и без отопления, - объясняют коммунальщики. - Все материалы закуплены, техника готова, специалисты тоже вовсю готовятся к ударному труду. Это не единственные, которые выполняются даже в прохладные месяцы. На девяти котельных поставят 40 современных насосов, а еще на 20-ти полностью заменят устаревшие котлы.

В числе первых их обновят на ул. Буденного, Мичурина и Химзаводской. Значит ли это, что и в этих районах жителям придется купаться в тазиках?

-За десятки лет работы котлы там выработали свой ресурс, а современные будут более надежны и смогут работать автоматизировано, без человеческого фактора, - отмечает генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров. - Но замену насосов и котлов будем проводить без ограничений, так что потребители неудобств не почувствуют: никаких отключений там не будет. Зато после выполнения этих работ надежность теплоснабжения вырастет.