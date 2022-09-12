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Общество12 сентября 2022 13:27

В одном из крупных районов Краснодара на неделю отключат горячую воду

Тепловики заменят большой участок магистральной трубы, чтобы горожане не мерзли зимой
Егор КУЗНЕЦОВ
Ее придется греть

Ее придется греть

Только жители краевой столицы вздохнули с облегчением, что двухнедельная профилактика везде прошла, как тепловики огорошили новостью. Оказывается, с 26 сентября по 2 октября самый крупный поставщик тепла в краевой столице - Краснодартеплоэнерго - будет менять изношенный участок трубы на ул. 1-й проезд Заречный.

Это значит, что в квартирах почти 150 тысяч жителей КМР в эти дни не будет горячей воды. Наши читатели возмущаются, мол, неужели нельзя было сделать это летом, когда в кранах две недели свистел воздух?

-В мае и июне мы действительно уже проводили работы в этом районе, а также в соседних. Заменили теплосети в районе Старокубанского кольца, на ул. Тюляева, 30-й Иркутской дивизии. Все участки успешно прошли испытания, - рассказал «КП» главный инженер Краснодартеплоэнерго Александр Казаков. - Однако спустя три месяца во время обследования сети при помощи специального оборудования мы нашли еще один участок с низкой степенью надежности.

Тепловики вскрыли это место и пришли к выводу, что за 40 с лишним лет работы труба отработала свой срок. И решили оперативно заменить почти полкилометра, а диаметр ее увеличат с 600 мм до 700 мм, чтобы кипятка хватило всем.

Работы решили не откладывать, несмотря на то, что реконструкция обойдется поставщику в солидную сумму: более 40 миллионов рублей.

-Лучше заменить трубу сейчас, дабы не подвергать абонентов риску остаться на долгий срок без горячей воды и без отопления, - объясняют коммунальщики. - Все материалы закуплены, техника готова, специалисты тоже вовсю готовятся к ударному труду. Это не единственные, которые выполняются даже в прохладные месяцы. На девяти котельных поставят 40 современных насосов, а еще на 20-ти полностью заменят устаревшие котлы.

В числе первых их обновят на ул. Буденного, Мичурина и Химзаводской. Значит ли это, что и в этих районах жителям придется купаться в тазиках?

-За десятки лет работы котлы там выработали свой ресурс, а современные будут более надежны и смогут работать автоматизировано, без человеческого фактора, - отмечает генеральный директор Краснодартеплоэнерго Руслан Хайров. - Но замену насосов и котлов будем проводить без ограничений, так что потребители неудобств не почувствуют: никаких отключений там не будет. Зато после выполнения этих работ надежность теплоснабжения вырастет.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ