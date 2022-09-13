Памятник нефтяной скважине, музей маленьких церквей и 300 фильмов: 85 уникальных фактов о Краснодарском крае, о которых вы точно не знали

Краснодар сегодня начнет праздновать 85-летие Кубани. Фото: пресс-служба администрации края.

Самая южная территория России, где от субтропиков до снежных пиков по прямой 80 километров, земля, которая кормит всю страну, и ее курортная Мекка: 13 сентября Краснодарский край отмечает 85-летие со дня образования.

Собрали 85 фактов из биографии нашего региона, которые стоит узнать.

1937 год – год принятия Постановления ЦИК СССР о разделении Азово-Черноморского края на Краснодарский край и Ростовскую область. В состав Краснодарского края вошли 13 городов, 71 район и Адыгейская автономная область. В разные годы наш регион назывался: Кубанская область, Кубанская народная республика, Самостоятельная Кубанская народная республика, Кубано-Черноморская область, Азово-Черноморский край.

230 солнечных дней в году, 500 рек, 3 водохранилища, 2 моря: самое теплое в России Черное глубиной до 200 метров и самое маленькое в мировом океане Азовское глубиной до 13 метров. Самым большим озером в крае считается озеро Абрау, а самым большим лиманом –Бейсугский, который находится на площади трех районов: Приморско-Ахтарского, Каневского и Ейского.

Два моря, Черное и Азовское, омывают Кубань. Фото: пресс-служба администрации края.

32,5 тысячи километров составляет протяженность автомобильных дорог Краснодарского края, которые связывают край восемью автомагистралями с другими регионами страны. 1513,4 километра железных дорог проходит по территории Кубани. Наш регион занимает третье место в стране по количеству транспорта: кубанцы используют почти 2 млн автомобилей.

4 млн га земель Кубани из 7,5 млн земель края заняты земледелием и виноградарством: пшеница, рис, свекла, подсолнечник, виноградники. «Янтарную ягоду» в Краснодарском крае выращивают в 51 хозяйстве, а в 34 выпускают тихие, игристые, белые и красные вина. Наш край занимает первое место в РФ по производству зерна, свеклы и плодов, и второе место в стране – по производству семян, меда, яйца.

5,6 млн человек 100 национальностей живут в Краснодарском крае. Плотность населения 74 человека на квадратный километр – одна из самых высоких в стране. 47 процентов кубанцев живут в станицах, поселках и селах, а 53 процента – в городах. Самый крупным населенным пунктом региона является столицы края Краснодар, где, по разным данным, проживает от 1,2 до 2 млн человек.

6 десятков видов полезных ископаемых добывают на Кубани. В Краснодарском крае находятся 152 месторождения нефти и 58 месторождений газа, по территории региона проходят три нефте- и газопровода. Первый в России памятник нефтяной скважине и пробурившему ее полковнику Александру Новосильцеву тоже появился у нас еще в середине XIX века: он установлен в районе села Киевского на берегу реки Кудако в 1937 году.

7 десятков тысяч квадратных километров составляет площадь края, 1540 км – протяженность его границ. Кубань по территории в два раза больше Дании, Норвегии и многих европейских государств. Площадь края в полтора раза превышает площадь Бельгии и Швейцарии вместе взятых! Только одна столица региона, город Краснодар, занимает площадь в 294 квадратных километра.

8 процентов составил в 2022 году рост турпотока на морские, горные и степные курорты Краснодарского края. Курортами федерального значения сегодня являются не только Сочи, Геленджик и Анапа, но и Ейск, Горячий Ключ и Туапсе. Их уверенно догоняют Темрюкский, Абинский, Апшеронский, Мостовский и Славянский районы, а также окрестности Новороссийска.

9 морских портов делают Кубань южными морскими воротами России. На Ейск и Темрюк на Азовском море и портовые города Черного моря: Порт Кавказ, Тамань, Анапа, Новороссийск, Геленджик, Туапсе, Сочи приходится до 40 процентов грузооборота всех портов страны. Только одни Новороссийск и Туапсе обеспечивают перевалку 75 процентов сухих грузов и треть российского экспорта нефти.

10-метровая белуга или осетр могут встретиться рыбаку на реке Ея в Старощербиновском районе, одном из самых экологически благополучных на Кубани. Кстати, несмотря на степное расположение, в этом уголке края, где когда-то работала игорная зона «Азов-Сити». бывают землетрясения интенсивностью до шести баллов.

11 Героев Социалистического Труда родом из Староминского района вошли в историю России, в том числе – родоначальница стахановского движения на селе Прасковья Ковардак. А еще родом из станицы Староминской ученый Евгений Донец: ему в составе группы коллег принадлежит открытие 105-го элемента системы таблицы Менделеева дубния и синтеза 106-го и 114-го элементов.

12 видов продукции производит самое молодое крупное промышленное предприятие края: Абинский электрометаллургический завод, первый цех которого был открыт в 2010 году. Кстати, именно в Абинске, который был тогда станицей, отбывали ссылку декабристы Бестужев-Марлинский, Одоевский, Катенин, Кравцов, Безобразов, Долгорукий и Языков.

Кубань - это хаты, подсолнухи, два моря и много других красот. Фото: пресс-служба администрации края.

13 десятин занимали первые посадки самого северного в мире чая в Сочи: в начале ХХ века растение привез из Чаквы в Аджарии чаевод Иуда Кошманом. Только через три года селекционер собрал первый урожай: сегодня его плантация и домик превращены в музей, а «Краснодарский чай» из Сочи является одним из самых популярных брендов страны.

14 километров составляет длина одной из самых новых и современных дорожных развязок рядом со станицей Ленинградской. Проект стоимостью более 10 млрд рублей реализуют в пять этапов. Четырехполосная дорога и три многоуровневые транспортные развязки помогут гостям Кубани быстрее добираться на курорты Краснодарского края.

15 ванн воды выпадает в самом дождливом месте не только Кубани, но и России: на горе Ачишхо в районе Красной Поляны. Здесь ежегодно фиксируется в среднем 3200 мм осадков, или 3200 литров на 1 квадратный метр, зафиксированный максимум: 3680 мм осадков или 15 полных ванн воды. Самое засушливое место на Кубани находится на западной оконечности Таманского полуострова: здесь выпадает менее 400 мм осадков в год.

16 новых отелей разного уровня звездности открылись в 2022 году на курортах Кубани. Они способны принять 800 отдыхающих. В следующем году список новых гостиниц пополнится еще 50 отелями на 1,5 тысячи номеров в Сочи, Анапе, Апшеронском и Мостовском районах.

17 километров вдоль акватории Азовского моря тянутся все набережные Ейска и Ейского района, где жил единственный шестикратный чемпион мира по классической борьбе Иван Поддубный, родились архитектор Кремлевского дворца Борис Тхор и первый советский кинематографист, получивший «Оскар» за «Войну и мир» Сергей Бондарчук.

18 с лишним километров составляет протяженность Крымского моста, построенного в 2015-2018 годах: одна из самых грандиозных строек в России соединила Кубань с полуостровом. Крымский мост является самым длинным в нашей стране и одним из самых протяженных в Европе. Рекорд пропускной способности Крымского моста установлен в августе 2020 года, когда по нему проехало более 36 тысяч автомобилей.

19 с половиной тысяч объектов культурного наследия разных исторических эпох находятся на территории Краснодарского края. Из них 15 тысяч – объекты археологического наследия. Самыми масштабными за последние годы были работы по сохранению объекта культурного наследия «Курганная группа «Динская 29» рядом со станицей Динской.

20 фильмов и сериалов ежегодно снимают на Кубани: первым в регионе был снят фильм «Кубанские казаки» в 1949 году. Кинематографисты любят наш край за море, горы, множество интересных локаций и систему рибейтов, возвращающую часть затрат на производство. Краснодарский край появился в кадре более 300 раз: от киноклассики «Старик Хоттабыч» и «Бриллиантовая рука» до только вышедшего сериала «На страже пляжа».

21 млн 900 рублей составила федеральная субсидия, которую Краснодарский край получил на проведение фестиваля «Черноморская винная неделя» в Новороссийске и Геленджике в будущем году. Новый проект в области событийного туризма стал одним из 36 победителей федерального конкурса: в его рамках пройдут концерты, экскурсии, гастрономические шоу и мастер-классы.

22 с лишним гектара составляет площадь парка «Краснодар» или парка Галицкого – признанная достопримечательность Кубани и ее столицы. В 2019 году парк наградили международной премией в области крупных городских парков и признали лучшим парком Европы. В парке, спроектированном специалистами архитектурного бюро GMP International, можно найти более 200 видов растений, включая экзотические.

23 столитровых чана борща сварили на фестивале кубанского борща в выставочном комплексе «Атамань» 1 августа 2021 в станице Тамань Темрюкского района, установив рекорд. «Самый большой кубанский борщ в России» он официально внесен в «Книгу рекордов России». Борщом с чесноком, перцем и шкварками по кубанскому рецепту накормили больше двух тысяч гостей «Атамани».

24 года руководит и сам играет в Павловском народном театре в станице Павловской, которая славится своими охотничьими угодьями, его основатель Павел Слюсарев. Театр основан за два десятилетия до него и является рекордсменом-долгожителем среди народных театров в муниципалитетах Краснодарского края. Из Павловской родом и поэт Николай Доризо, автор слов песни Аллы Пугачевой «На тот большак…».

25 градусов составляет температура воды в акавапарке «Оазис» в Белоглинском районе Кубани, удаленного от Черного и Азовского морей примерно на одинаковое расстояние. А еще село Белая Глина на берегу реки Рассыпной упоминается в «Тихом Доне» Михаила Шолохова.

26 тысяч гектаров кубанской земли занято виноградниками. 87 виноградарских предприятий и 147 крестьянско-фермерское хозяйство выращивают и перерабатывают янтарную ягоду в Краснодарском крае. Крупнейшие винодельни региона расположены под Новороссийском и на Тамани.

27 этажей в самом высоком в Краснодарском крае здании: это ЖК «Сан-Сити» в Сочи, чья высота составляет 99 метров при высоте одного этажа более трех метров. Самым высоким объектом в столице региона Краснодаре является 24-этажный жилой дом на улице имени Клары Лучко, 16.

28 тысяч гектаров со множеством горных хребтов, водопадов, пещер, дольменов и туристических маршрутов занимает Кавказский государственный биосферный заповедник, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Кавказский биосферный заповедник признан крупнейшим в стране, на его территории растут три тысячи видов растений, обитают 248 видов птиц и 89 видов животных, в том числе краснокнижных.

29 дней в году дует бора в Новороссийске, Маркотхский хребет над городом считается самым ветреным местом в России, по данным метеорологических наблюдений. Он находится в северо-западной части Большого Кавказа. Средняя скорость бора составляет 45-50 метров в секунду, но порывы могут достигать ураганных значений: 100 метров в секунду.

30 городов являются административных центрами районов Кубани. Всего в Краснодарском крае насчитывается: 426 муниципальных образований, в том числе семь городских округов, 37 муниципальных районов, 30 городских поселений, 352 сельских поселения.

Курорты Краснодарского края хороши в любое время дня и года. Фото: пресс-служба администрации края.

31 монах жил в одном из первых православных монастырей в поселке Лебяжий Остров в современном Брюховецком районе. Здания никогда не закрывавшейся Екатерино-Лебяжской Свято-Николаевской общежитильной пустыни были приютом для сначала престарелых казаков, затем для раненых солдат и сирот.

32 негосударственных и 60 государственных музеев работают на Кубани. Среди самых необычных частных музеев – пять музеев вина, музеи стекла, «Старый парк», дома-музеи различных общественных деятелей и др.

33 километра нужно пройти туристу, чтобы обойти все главные достопримечательности курорта Горячий Ключ, где лечились практически все советские космонавты: Дантово ущелье, Минеральную поляну, скалу Петушок, питьевые галереи, ущелье Волчьи ворота, Аллею тысячи сосен.

34 памятника и бюста Владимиру Ленину находятся на территории Новопокровского района Кубани: вероятно, его можно считать рекордсменом по числу сохранившихся изваяний вождя мирового пролетариата. Возможно, когда-то в станице Новопокровской появится памятник и мастеру спорта России по бочче Анне Гурьевной – одной из самых титулованных спортсменок страны в этой игре.

35 млрд 400 рублей – на такую сумму в этом году в Краснодарском крае завершено 29 крупных инвестпроектов. Сегодня на Кубани реализуют еще свыше 400 крупных инвестиционных проектов на общую сумму более 2,2 трлн рублей. В результате планируется создать 66 тыс. новых рабочих мест.

36 грязевых вулканов действуют в районе Темрюка. Самые популярные грязелечебницы расположены в станице Голубицкая, а один из самых крупных вулканов находится почти в центре Темрюка. Большая колония вулканов расположена на знаменитой Гнилой горе. С вулканом Миска соседствует музей военной техники Великой Отечественной под открытым небом.

37 парков культуры и отдыха работали в Краснодарском крае еще несколько лет назад. Только в прошлом году в регионе благоустроили 232 зеленые территории. Новые парковые зоны и бульвары появились на хуторах и в селах практически всех районов Кубани.

38 лет назад писатель Савва Дангулов подарил Центральной детской библиотеке Армавира, построенной в виде открытой книги, свою коллекцию из более 180 произведений живописи, графики, скульптуры известных советских и зарубежных художников: Ореста. Верейского, Александра Кокорина, Кукрыниксов, Евгения Кибрика, и знаменитых живописца Ренато Гуттузо и карикатуриста Херлуфа Бидструпа.

39 тонн клубники собирают в сезон фермеры в Выселковском районе. Являясь одной из главных аграрных зон Краснодарского края, в Выселках сладкую ягоду выращивают несколько десятков фермерских хозяйств.

40 градусов выше нуля – такую температуру ежегодно фиксируют синоптики в течение не менее десяти дней летом на Кубани. Однако самая высокая температура была зафиксирована в Краснодарском крае в 1930 году: тогда столбик термометра поднялся в тени до отметки плюс 42.

41 предприятие работает на территории Крыловского района и станицы Крыловской, где производят кирпич, алкоголь и колбасы. В их числе – единственный в Краснодарском крае производитель велосипедов: ежегодно велосипедный завод «Велотранс», где делают всем известных двух- и трехколесных коней для детей и взрослых марки «Стелс».

42 с лишним процента пшеницы и других видов зерна приходится в валовом региональном продукте Краснодарского края на долю Кущевского района – одного из крупнейших аграрных муниципалитетов и северных ворот Кубани. Здесь собрали рекордный урожай: 691 тысячу тонн зерна.

43 тысячи тонн мороженого выпускают в год в Кореновском районе. Один из самых популярных брендов сладкого лакомства родом с Кубани по достоинству оценил даже президент России Владимир Путин, который не раз покупал его и угощал им иностранных гостей.

44 мастерицы соткут ковер-карту Кубани на Театральной площади Анапы 13 сентября, в день 85-летия образования Краснодарского края площадью шесть квадратных метров. Идея арт-проекта «В один ковер связующая нить кубанских мастеров объединит» родилась у руководителя анапской студии декоративно-прикладного творчества «Деко» Любовь Маркарян.

Кубань занимает одно из ведущих мест в России в виноградарстве и виноделии. Фото: пресс-служба администрации края.

45 параллель северной широты, лежащая между экватором и Северным полюсом, проходит через территорию Краснодарского края. На ней лежат самые северные в мире субтропики в районе Сочи. По показателям среднегодовой температуры воздуха сразу несколько городов нашего региона занимают лидирующие позиции: Сочи – на первом месте с +14,2°С в течение года, Анапа занимает пятое место с +12,2°С, Краснодар – +11,2°С.

46 тысяч тонн разных сортов растворимого кофе выпускает в год единственная в Краснодарском крае фабрика, расположенная в Тимашевске. Вместе с еще 55 крупными предприятиями она обеспечивает Тимашевскому району статус промышленного центра. Кстати, название его главного города, Тимашевска, когда-то писалось так: Тимашовск и Тымошевск.

47 тысяч зрителей вмещает стадион «Фишт» в Олимпийском парке в Сочи. Строительство парка развернули на пустыре у берега моря. Именно здесь на стадионе «Фишт» состоялась одна из самых зрелищных церемоний открытия Зимних олимпийских игр 2014 года, а сегодня находится популярный «Сочи Парк» и федеральная территория Сириус.

48 тысяч га занимают сразу несколько станиц Краснодарского края, которые спорят между собой за право называться самой большой в регионе. Это станицы Каневская и Ленинградская, бывшая Уманская. В споре победила Каневская: в 2003 году она внесена в Книгу рекордов Гиннесса как станица с населением 48,5 тысячи человек, чья площадь составляет 24 квадратных километра.

49 лет назад Новороссийску было присвоено звание города-героя, орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Хотя к этому моменту город мог носить совсем другое название: его предлагали переименовать в честь дважды Героя Советского Союза летчика Владимира Коккинаки.

50 тысяч тонн зерна в месяц перерабатывает самый крупный элеватор в крае, который находится в станице Каневской. Там же был построен первый на Кубани ледовый дворец, который открылся в 2001 году.

51 олимпийский чемпион воспитан или тренируется на Кубани. Среди сотни олимпийских медалей, завоеванных кубанцами в разные годы, есть и по-настоящему уникальные: так год назад на Олимпийских играх в Токио 17-летняя Алиса Тищенко завоевала первую в истории Краснодарского края олимпийскую медаль в художественной гимнастике.

52 больших и камерных скульптур, памятных знаков установлены на набережной Геленджика, что можно считать рекордом даже в масштабах страны. Самые популярные у туристов – знаменитая «Белая невеста», «Алые паруса» и «Коробейник». Кроме них здесь есть фонтаны со скульптурами и множество монументов историческим личностям и событиям.

53 тысячи тонн овощей ежегодно выращивают в защищенном грунте кубанские аграрии: Краснодарский край стабильно входит в десятку регионов-лидеров в этой отрасли, увеличивая урожаи тепличных огурцов и помидоров на 4,5 процента.

54 деревянных макета самых известных храмов России, от собора Василия Блаженного до Кижей, хранятся в Усть-Лабинске в музее скульптора Ивана Дончакова. Если деревянные церкви мастера в одну десятую их настоящего масштаба, то несколько десятков сказочных героев в доме-музее скульптора вырезаны в натуральную величину. А еще именно на полях Усть-Лабинского района чаще всего фиксируют таинственные круги примятой пшеницы.

55 раз выигрывали дерби Краснодарского края и другие соревнования региона жеребцы, выращенные на конезаводах Новокубанского района. Чуть меньше, около 40 лет, выдерживаются в дубовых бочках коньяки, которыми знаменит этот район Кубани.

56 тысяч человек живут в Тихорецке – административном центре Тихорецкого района. Этот город известен всем россиянам благодаря песне композитора Микаэла Таривердиева и поэта Михаил Львовского, но мало кто знает, что здесь находится крупнейший в стране машиностроительный завод имени Воровского, где делают путевую технику, и депо ретропоездов.

57 видов молочной продукции делают в Калининском районе, включая знаменитый «Калининский» сыр, пусть и чуть менее популярный, чем адыгейский или костромской. Калининский район края по праву считается одним из его аграрных флагманов, но не многие помнят, что вкуснейшая рыба из местных рек разъезжается по разным уголкам региона.

58 предметов, найденных в древнем кургане Карагодеуашх в Крымском районе, хранятся сегодня в золотой кладовой Эрмитажа. Погребение меотского вождя последней четверти IV века нашли случайно при строительстве: в нем были уникальные золотые украшения, серебряные сосуды и утварь. А еще в районе есть самый необычный лес: в виде гигантских букв «30 лет Победы».

59 градусов и выше составляет температура воды в термальных источниках Лабинского района Краснодарского края. А в Лабинске в храме Святого Александра Невского верующие могут приложиться к частице мощей преподобного князя: их привезли из Троицкого собора Александро-Невской лавры.

60 новых школ открыты в Краснодарском крае за последние пять лет. Пять новых школ в ближайшие годы построят на Кубани с привлечением частных инвестиций: две возведут в Новороссийске, одну – в Армавире, еще по одной – в пригородном поселке Заветном и в Анапе.

Фактически каждая станица и район Кубани основаны казаками. Фото: пресс-служба администрации края.

61 килограмм бронзы пошел на памятник певице Валентине Толкуновой, установленный в центре Белореченска. Артистка родилась и выросла в этом городе в семье железнодорожников. Помимо знаменитых на весь Краснодарский край «Белореченских тортов», этот район любят за рафтинг и рыбалку на реке Белая.

62 километра тянется речка Убин в Северском районе, где в долине ее старшей «сестры» реки Афипс строится горнолыжный курорт «Собер-Баш» и найдена одна из древнейших в Европе стоянок человека возрастом 130 тысяч лет. А еще Одно из озер Северского района носит необычное название: Верхнеафипское озеро Лохнесс.

63 года назад в Тбилисском районе открылся крупнейший тогда и до сих пор один из самых мощных на Кубани сахарный завод: мини-город с поселком, где сейчас в сутки делают 650 тонн сахара-сырца. Его используют в своей продукции практически все российские производители шоколада и газированных напитков. А еще в Тбилисском районе снимались эпизоды фильма «Кочубей» с Сергеем Лукьяновым, Кларой Лучко и Георгием Жженовым.

64 с лишним процента составляет готовность Яблоновского моста, который соединит Краснодар с Тахтамукайским районом соседней Республикой Адыгея. Протяженность мостового перехода превысит один километр, а длина самого моста составит около 500 метров. Он будет четырехполосным с тротуаром и велосипедной дорожкой.

65 лет назад, в 1957 году, Краснодарский край впервые был награжден первым орденом Ленина за аграрные достижения.

66 метров составляет длина заброшенного железнодорожного моста дореволюционной постройки, похожего на средневековую крепость, в самом небольшом районе на востоке Кубани – Успенском: его площадь немногим больше тысячи квадратных километров. А вот высота опор моста равна высоте девятиэтажки. Среди других чудес района – Убежинские соленые озера с целебной грязью.

67 каналов приносят воду в рисовые чеки Красноармейского района Кубани – центра рисоводства в регионе. В сердце района, в станице Полтавской, в центральной части сохранилась застройка конца позапрошлого века. А еще здесь тренируется один из самых старых мотобольных клубов Краснодарского края «Кировец».

Красивые девушки и современная техника - это Кубань. Фото: пресс-служба администрации края.

68 тысяч квадратных метров занимает крупнейший в Краснодарском крае логистический центр одной из торговых сетей: он находится в Динском районе. Поставки товаров из него покрывают всю территорию краю, а также еще пять соседних регионов и даже несколько стран: Грузию, Казахстан, Беларусь.

69 улиц в городах и станицах Краснодарского края являются тезками главной улицы Краснодара и носят название Красная, согласно Топонимическому словарю Кубани.

70 ассирийских семей проживают в селе Урмия Курганинского района в самом сердце казачьей Кубани. Ассирийское государство исчезло с карты мира более двух тысяч лет назад, а его народ сохраняет традиции предков. В Урмии, где выросла Джуна Давиташвили, во дворах можно встретить персидские камни-мельницы «джаруста» и попробовать сыр, который выдерживают полгода в земле.

"Краснодарский чай" - самый северный в мире, хоть и растет под Сочи. Фото: пресс-служба администрации края.

71-я школа Краснодара два года назад установила рекорд: в ней были сформированы 33 первых класса. Ежегодно только в кубанской столице количество первоклассников увеличивается на несколько тысяч.

72 млрд рублей инвестиций планирует привлечь столица Кубани Краснодар в ближайшие три года.

73 тысячи человек переехали в Краснодарский край в первой половине 2022 года. Больше всего новых кубанцев приехали в регион из Подмосковья и Сибири.

74 года – такова средняя продолжительность жизни в Краснодарском крае. Кубань входит и в топ регионов с высоким уровнем медицинской помощи населению. Благодаря этому, например, уровень младенческой смертности в крае самый низкий в России.

75 миллиметров – ширина узкоколейной железной дороги в Апшеронском районе Кубани, которая тянется на 37 километров и соединяет станицу Черниговскую с поселком Шпалорез или Отдаленный. Крупнейшая в России узкоколейка – не единственный туристический магнит Апшеронского района: в числе других – термальные источники и красивейшая природа Мезмая и Лагонакского нагорья.

Новые предприятия и многомиллионные инвестиции: экономика Кубани развивается. Фото: пресс-служба администрации края.

76 тысяч квадратных километров составляет площадь Краснодарского края. Наибольшая протяженность края с севера на юг: 327 км и с запада на восток: 360 км.

77 тысяч тонн фруктов ежегодно собирают в самом крупном в Европе саду – на предприятии «Сад-Гигант» в Славянском районе Краснодарского края. Фрукты из Славянска-на-Кубани поставляются в 44 региона страны, а также на Международную космическую станцию.

78 баллов набрала столица Кубани Краснодар в общероссийском рейтинге самых комфортных для жизни городов России год назад. Из них 45,5 балла россияне поставили Краснодару за «качество среды», а 32,7 балла – за «доступность услуг».

79 больниц и поликлиник модернизировали и отремонтировали в Краснодарском крае за последние три года.

80-й год прошлого века стал годом, когда был образован самый молодой район Краснодарского края: Гулькевичский. В 1980 году из территорий Кавказского района был вновь образован Гулькевичский район с центром в городе Гулькевичи, а центром Кавказского района стала станица Кавказская. Самым молодым административным центром в регионе является Кропоткин: в 2009 году после референдума он стал «столицей» Кавказского района края.

81 год назад в Приморско-Ахтарске находился штаб Азовской военной флотилии под командованием контр-адмирала Сергея Горшкова, который командовал в Великую Отечественную войну Черноморским флотом. В Ахтарях, а именно таким было первоначальное название административного центра Приморско-Ахтарского района, прошло детство сказочника Евгения Шварца.

82 процента жителей Краснодарского края, по данным Росстата, никогда не задумывались о переезде в другие регионы страны.

83 исторических здания, построенные в конце XIX – начале ХХ веков, получили за последний год статус объектов культурного наследия. Они находятся в Краснодаре, Армавире, Ейске, Сочи, Приморско-Ахтарске, Геленджике, Новокубанске и Мостовском районе.

84 процентов площади Туапсинского района занято реликтовыми лесами. Самая большая в мире роща эндемичной пицундской сосны находится именно под Туапсе в районе дома отдыха «Сосновый». Кроме того, 52 вида растущий на территории района деревьев, цветов и кустарников внесены в Красные книги СССР, России и Кубани.

85 лет в один день с Краснодарским краем, по данным краевого ЗАГС, отметят более 120 жителей Кубани. Среди ровесниц края них – три жительницы Краснодара: Клавдия Лаврентьевна Осецкая, Галина Николаевна Малинская и Нина Иосифовна Гончаренко.