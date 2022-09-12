Организована проверка Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

В Краснодаре в ДТП с двумя автобусами пострадали 7 человек. Прокуратура организовала проверку, сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

Авария произошла в понедельник, 12 сентября. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Краснодару, два автобуса столкнулись ближе к 14:00 на Ейском шоссе.

В аварии пострадали семь человек, в том числе два ребенка Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

По предварительным данным, автобус, проезжавший в Краснодар, столкнулся с идущим впереди другим автобусом. Транспорт в этот момент остановился перед нерегулируемым пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 7 человек, в том числе двое детей.

Два автобуса столкнулись на Ейском шоссе Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Всех пострадавших с места аварии доставили в больницу. Тем временем прокуратура организовала проверку по факту ДТП.

- Результаты проведения административного расследования постановлены на контроль прокуратуры Прикубанского округа, пострадавшим оказывается содействие, - сообщили в пресс-службе краевого надзорного органа.

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