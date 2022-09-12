Виктория Боня. Фото: https://t.me/v_bonya

С Викторией Боней произошло несчастье в горах. Звезда реалити-шоу решила исполнить свою давнюю мечту и подняться на одну из крупнейших гор в Гималаях. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Несколько дней назад Виктория Боня объявила о том, что уходит в горы. К восхождению на 8000 метров она готовилась основательно, но ее планы были разрушены тяжелыми условиями походной жизни.

Воспитанница «Дома-2» рассказала, что она пять лет мечтала об экспедиции. Причем восхождение должно было случиться не на любую гору, а именно на Манаслу. Звезда очень подробно изучила это место. Видимо, осознавая, что путешествие может оказаться не простым.

- Эту мечту я взращивала много лет. Мне не просто что-то стукнуло в голову и вдруг захотела пойти. Я смотрела очень много документальных фильмов и очень много читала. Это мой челлендж. Иду, чтобы понять, кто я, что я. Как я справляюсь со своими страхами, - уточнила Виктория Боня.

42-летняя звезда готовилась к предстоящим приключениям не только морально, но и физически. Она бегала в кислородной маске, чтобы при восхождении не случилось проблем с дыханием. Также проводила специальные тренировки для ног и проверила состояние своего организма, сдав анализы.

К сожалению, эти старания оказались напрасными. На гору женщина так и не попала. На связь с поклонниками Вика вышла, сообщив ужасающую новость.

- Пять дней была без душа, страшная головная боль, отек всего тела включая мозг. И бессонные ночи, - шокировала она публику.