Дороги превратились в реки. Фото: Юрий Озаровский.

В Анапе после залпового ливня дороги ушли под воду. Весь вечер на курорте не перестает идти дождь. Местные жители в шоке от будущих уронов, а туристы недовольны холодом и сыростью, которые пришли в город. Сейчас на курорте + 17 градусов.

Дороги и тротуары затопило. В Анапе и небольших курортных поселках рядом с ней воды по щиколотку. При этом дождь не собирается останавливаться.

- Горные потоки в Витязево. Джемете снова утонуло. Вода заходит в ларьки. Просто жуть, что происходит, - сообщил Юрий Озаровский.

Уточняется, что на проспекте Пионерском воды тоже много. Люди пытаются не перейти дорогу, а скорее переплыть.

- Глобальных подтоплений вроде бы нет. Но люди выходят и не понимают, что им делать. В проезде Гостевой все стабильно утонуло. Воды нереально много, по бордюры, - рассказал Юрий Озаровский.

Местные жители не знают как спасать имущество от дождя. Фото: Юрий Озаровский.

Ожидая продолжительные ливни, анапчане начали спасать свое имущество. Они построили небольшие баррикады из мешков с песком, чтобы вода не проникла в дома, которые стоят чуть ниже остальных.

К счастью, на чрезвычайную ситуацию в городе достаточно быстро отреагировали коммунальные службы.

- На улицу северную приехала техника. Откачивают воду, - сообщили в своем телеграм-канале Маковозовы.

Также из-за непогоды на улице Кирова упало дерево. Оно приземлилось прямо на крышу жилого дома и повредило линию электропередачи. Специалисты ГК «Флора» начали работы по демонтажу дерева и восстановлению линии.

Ранее «КП» - Кубань» сообщала, что на Кубани с 12 по 14 сентября объявлено штормовое предупреждение.