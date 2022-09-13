Гимн, написанный на фронте, и святыня казаков. Раскрыта тайна символов власти Краснодарского края

27 лет назад в Краснодаре впервые подняли новый флаг Кубани как символ региона. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

Краснодарский край отмечает 85-ю годовщину со дня образования. Главные символы власти региона - флаг, герб и гимн - известны многим, но далеко не все знают их истинные происхождения и значение. А ведь каждый элемент — это не просто украшение, а наполненная смыслом деталь, рассказывающая о богатой, славной истории казачьего края. Каждая строчка гимна Кубани наполнена бесконечной любовью к родной земле.

Кубанский триколор

Флаг, который сегодня является одним из главных символов современного Краснодарского края, создан в 1919 году. Его приняла законодательная рада тогда еще Кубанской народной республики, а войсковой атаман Александр Филимонов подписал постановление о кубанском стяге.

Флаг создавался на основе Екатеринодарского триколора. Полотнище состоит из трех полос – синей, малиновой и зеленой. В центре флага расположен герб Краснодарского края, выполненный золотым цветом. Увы, но официальной трактовки значения каждого из цветов флага нет. Поэтому сейчас существуют несколько версий.

Самый большой флаг Кубани можно увидеть на Главной городской площади. Фото: пресс-службы администрации Краснодара.

– Учитывая стремление к единению всего населения Кубани в годы братоубийственной Гражданской войны, кубанский флаг должен был олицетворять единство славянского не казачьего населения Кубани (синяя полоса), Кубанского казачества (малиновая полоса) и горцев мусульман (зеленая полоса), - рассказывает научный сотрудник отдела истории, этнографии и природы музея Павел Васильевич Новиков. - Центральное место (более широкая полоса) занимал малиновый цвет – цвет черноморских казаков, составивших костяк Кубанского казачества, являвшегося цементирующей основой всего населения Кубани.

По еще одной версии, широкая малиновая полоса означала казаков как центральную государствообразующую часть населения Кубанской народной республики. Нижняя зеленая символизировала горцев как исходных «корневых» обитателей области, а верхняя синяя - «иногородних» жителей региона. Таким образом, все три категории являли собой единый «народ Кубани».

Сегодня толкование цветов флага наполнено новым содержанием. Малиновый — это благополучие и радость, синий — цвет мира, зеленый — дружбы.

Гимн "вырос" из песни, написанной на русско-турецком фронте

"Ты, Кубань, ты наша родина" - слова этой народной песни знают все кубанцы. Но у нее есть уникальная история — она была написана в 1914 году на русско-турецком фронте. Автор слов — полковой священник Константин Образцов. Эти строки вылились на бумагу в момент нахождения казаков на турецком фронте в 1914 году.

Песня сразу привлекла внимание воинов. Военные песни их репертуара, как правило, описывали картины походов, сражений, где участвовали казаки. Но здесь все было иначе - любовь к Кубани передавалась по-человечески просто, задушевно и в то же время мудро, величаво.

Сначала песня исполнялась в небольшом кругу фронтовиков. В годы гражданской войны она была официальным гимном Кубанской рады. А уже позднее, в сороковых, песня поднимала боевой дух казаков.

Благодаря Виктору Захарченко Краснодарский край обрел свой гимн. Именно профессор создал произведение на стихи полкового священника отца Констанина Образцова, положенное на народную музыку.

КСТАТИ

Правильный герб у Краснодарского края появился лишь в 2004 году

В начале XXI в. возникла необходимость регистрации в Государственном Геральдическом регистре герба Краснодарского края.- Выяснилось, что принятый после распада СССР герб имел недочеты.

- Для их устранения в 2002 году при главе администрации Краснодарского края была создана геральдическая комиссия, - говорят в музее имени Фелицына. - Через два года был разработан новый герб Краснодарского края с рядом изменений и доработок.

Герб Краснодарского края.

Во-первых, вместо одной алой ленты, соединяющей в нижней части герба золотые дубовые колосья, теперь две. Почему именно так?

- Дело в том, что одна лента может принадлежать либо ордену «За заслуги перед Отечеством», либо петровскому ордену «Святого Александра Невского» и не могла быть использована в нашем гербе, потому как Кубанская область не была отмечена этими двумя наградами, - объясняют историки. - Зато в свое время Кубань удостоена двух орденов Ленина - их-то красные ленты, по новой версии, и украшают нижнюю часть главного символа.

Распахнутые золотые ворота с черными швами в центре остались неизменными - как символ того, что край наш с одной стороны приграничный, а с другой – гостеприимный и миролюбивый. А вот царскую державную корону, венчавшую щит, пришлось заменить на княжескую шапку. Потому как короны - прерогатива федеральной власти, а шапка символизирует многовековую историю Тмутараканского княжества.

Наконец, древки знамен решили «обуть» в специальные медные стаканы, защищающие дерево от соприкосновения с землей. Так было во времена Кубанской области - так должно быть сейчас.

В музее Фелицына хранятся два прекрасных бювара - работы знаменитой ювелирной фирмы Фаберже, на которых изображен герб Кубанской области.

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Разбираемся в символике герба Краснодарского края

Зеленое поле — символ изобилия кубанских полей, надежды на лучшее будущее;

Открытые ворота крепости — символ гостеприимства и миролюбия;

Пернач — символ власти;

Два бунчука — символ кубанского казачества;

Черный возникающий императорский орел на золотом поле — символ памяти о времени заселения кубанских просторов, дарованных казакам императрицей Екатериной II;

«Кавказский крест» — (крест с мечами «За службу на Кавказе») — символ, напоминающий об окончательном присоединении Кубани к России; > Древняя княжеская корона (шапка) — символ памяти о древнерусском Тмутараканском княжестве, располагавшемся на Таманском полуострове, территории Краснодарского края;

Лазоревые знамена и штандарт с вензелями Российских самодержцев — отражение славных подвигов кубанских казаков при обороне южных рубежей России и благодарность за самоотверженную службу во славу Отчизны.

Лавровый венок в навершие штандарта — символ трудовой вечной славы жителям Кубани;

Две скрепленные бантом ленты (слева и справа), перевивающие древки штандарта и знамен — ленты 2-х орденов Ленина, которыми Краснодарский край был награжден за трудовые подвиги кубанцев в 1957 и в 1970 годах.

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